«Азовсталь» увеличила производство проката на 35%

По итогам января-августа 2010 года ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» произвело 3 млн. 469 тыс. тонн металлопроката, что на 905 тыс. тонн (на 35%) больше, чем за январь-август 2009 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия, переданном УНИАН.

За отчетный период выплавка стали на меткомбинате возросла на 946 тыс. тонн (на 34%) – до 3 млн. 727 тыс. тонн.

В январе-августе т. г. на «Азовстали» было выплавлено 3 млн. 234 тыс. тонн чугуна, что на 844 тыс. тонн (на 35%) больше, чем в январе-августе 2009 года.

Справка УНИАН. ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» – предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн. тонн чугуна, более 6,4 млн. тонн стали, в том числе конвертерной 4,4 млн. тонн, более 4,4 млн. тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров – 170 тыс. тонн в год. "Азовсталь" входит в состав компании "Метинвест".

"Метинвест" — международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий "Метинвеста" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии. Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» - управляющая компания Группы "Метинвест".