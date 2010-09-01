ЕМЗ увеличил производство проката на 9,8%

Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) в январе-августе текущего года произвел 1 млн. 644 тыс. тонн чугуна, что на 147 тыс. тонн (на 9,8%) больше, чем в январе-августе 2009 года. Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия, переданном УНИАН.

В январе-августе 2010 года на ЕМЗ было выплавлено 1 млн. 712 тыс. тонн стали, что на 130 тыс. тонн (или 8,2%) больше, чем за аналогичный период 2009 года. Выплавка чугуна на предприятии составила 1 млн 480 тыс. тонн, что на 85 тыс. тонн (на 6,1%) больше, чем в января-августе пошлого года.

Справка УНИАН. ЕМЗ является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ОАО «Енакиевский металлургический завод» и украино-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.). ЕМЗ входит в Дивизион стали и проката Группы "Метинвест".

"Метинвест" — международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» — управляющая компания Группы "Метинвест".