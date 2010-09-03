«Квазар Микро» cтал инвестиционной компанией и переименован в «KM Core»

В ходе реорганизации ХК «Квазар Микро» (Россия-Украина) в международный технологический холдинг компания была переименована в KM Core с изменением направлений деятельности. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Отмечается, что «Квазар-Микро» изменяет направление деятельности с операционной на инвестиционную.

Как отметил президент «Квазар Микро» Евгений УТКИН, в этих секторах рынка существует «колоссальный потенциал для роста. По его мнению, последствия мирового экономического кризиса открыли «окно новых возможностей», уравняли шансы на успех как молодых, так и зрелых компаний, а также открыли широкие перспективы для новых игроков, применяющих передовые бизнес-модели.

По его словам, созданная в 1990 году компания «Квазар-Микро» всегда задавала тон развитию хай-тек отрасли на постсоветском пространстве, продвигая передовые технологии и бизнес модели.

Как отмечается в сообщении, KM Core будет управлять рядом операционных компаний – от start-up до зрелых бизнесов. Инвестиционная деятельность KM Core осуществляется в регионах СНГ, США, Германии, Израиле и Канаде.

Основными направлениями бизнеса КМ Core являются: инфо-коммуникационые технологии; микроэлектроника; экологические и энергосберегающие технологии.

Ожидается, что в пяти-семилетней перспективе каждая из компаний КМ Core достигнет капитализации в 100 млн. долл., при этом в ближайших планах – консолидация присутствия в Северной Америке, пополнение портфеля инвестиций новыми компаниями, сотрудничество с мировыми партнерами по инвестированию и создание фонда венчурного инвестирования.

Согласно данным пресс-службы, в структуру холдинга по основным формам участия инвестиционного капитала войдут несколько компаний: КМ Techno (создание инновационных программных продуктов по модели «SaaS» на базе новых технологий для вертикальных отраслей и массового рынка, расположена в Киеве), KM Ware (аутсорсинговые услуги по разработке программного обеспечения для компаний в США, ЕС и СНГ, а также обеспечение таким ПО партнёров по холдингу, расположена в Киеве и Флориде, США), КМ 211 (создание архитектуры интегральных микросхем как для собственных проектов, так и на заказ для клиентов из различных стран, разработка блоков интеллектуальной собственности (IP Blocks), расположена в Зеленограде, Россия), KM Disti (международная компания в сфере ИТ-дистрибуции с 20-летним опытом, расположена в Киеве), Pellet-Energy (компания работает в растущем сегменте альтернативной энергетики и производит топливные гранулы из отходов деревообрабатывающей промышленности, расположена в Киеве, Розенхайм, Германия, Емильчинский р-н Житомирской обл.), POLYTEDA (разработчик программных продуктов для физической верификации микросхем, сертифицированных на ведущих фабриках мира, расположена в Киеве, Торонто, Канада), Институт новейших технологий в Образовании (современные средства для автоматизации образования и внедрение интерактивных методов обучения, расположена в Киеве).

Отмечается также, что совместно с американской компанией Coral Group, управляющей венчурным фондом, КМ Core уже осуществил ряд инвестиций в хай-тек компании. Ключевым критерием инвестирования является локализация инновационных решений на рынках Украины, России и СНГ. Среди них: InfoGin - поставщик решений, облегчающих пользование Интернетом при помощи мобильных телефонов (Тель-Авив, Израиль), CeLight - Центр исследований и разработок лазерных технологий для сфер телекоммуникации и безопасности (Мэриленд, США), NSOF Connect - разработчик программной платформы, позволяющей пользоваться социальными сетями, получать бизнес-информацию и осуществлять электронные платежи при помощи мобильного телефона (Тель-Авив, Израиль).

Справка УНИАН. Основным направлением деятельности КМ Core является развитие высоких технологий в Восточной Европе и мире посредством вывода инновационного интеллекта Восточной Европы на глобальный уровень хай-тек отрасли.