«АрселорМиттал Кривой Рог» нарастил производство проката

ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) по итогам января-августа 2010 года произвело 3 млн. 527 тыс. тонн проката, что на 19,1%, или 566 тыс. тонн, больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, за отчетный период выплавка стали на АМКР составила 4 млн. 18 тыс. тонн, что на 23,4%, или 762 тыс. тонн, больше, чем по итогам 8 месяцев 2009 года. Выплавка чугуна на предприятии увеличилась на 21,7%, или 622 тыс. тонн, – до 3 млн. 847 тыс. тонн.

«Частично некоторый спад производства вызван неудовлетворительной работой аглофабрик. С другой стороны, шахтоуправление с ГОКом отработали хорошо, прокатчики – очень хорошо. Сложившаяся ситуация позволила нам уменьшить запасы готовой продукции на складах и улучшить оборотный капитал. Наши планы на сентябрь – стабилизируем производство и смотрим на рынок. Пока сигналы с рынка сдержанные», – приводятся в пресс-релизе слова генерального директора ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Рината СТАРКОВА.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО «КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.