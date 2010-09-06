Рост ВВП в Польше ускорился до 3,5%

Рост ВВП Польши во втором квартале текущего года ускорился до 3,5% с 3% в І квартале.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщили в Государственном комитете статистики Польши.

Отмечается, что рост ВВП превысил прогнозы аналитиков, ожидавших увеличения на 3,1-3,2%.

По данным госкомстата, частное потребление выросло на 3% с 2,2% кварталом ранее, промышленное производство – на 13%, строительство на 4%.

«Во втором квартале 2010 года главным двигателем роста ВВП было внутреннее потребление, влияние которого на рост показателя составил 3,8%», - отметили в Госкомстате.

Снижение объема инвестиций сократилось до 1,7% с 12% в первом квартале.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году Польша стала единственной страной ЕС, продемонстрировавшей рост (1,7%) ВВП. Благодаря этому поляки впервые вошли в шестерку крупнейших экономик ЕС.

Справка УНИАН. В 2008 году рост польского ВВП замедлился до 5% с 6,5% в 2007 году.