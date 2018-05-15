Украинский ОПК пройдет «точку невозврата» под восторженный гул стадионов

Практически все вооружение, которым располагает сегодня украинская армия, было разработано 30-40 лет назад, а его элементной базе уже полстолетия. И если в США, ЕС или России осваивают производство вооружений 5-го поколения, то в Украине рассуждают о модернизации техники 3-го поколения. Этот разрыв продолжает увеличиваться, сводя к абсолютному нулю и без того невысокую боеспособность нашей армии. На данном фоне министр обороны Михаил Ежель заявляет, что средства на развитие ВСУ появятся только в 2012 году. Эксперты же считают, что если наш ОПК останется без финансирования еще два года, то потом заказывать оружие в Украине будет не у кого. Мы же позволим себе вспомнить о пресловутом Евро-2012, на подготовку к которому в этом году планируется потратить 10 млрд. грн., из которых около 6 млрд. грн. уже освоено. Для сравнения: к началу сентября предприятия оборонной отрасли получили в счет оплаты гособоронзаказа только 11 млн. грн. из 600 млн. грн., которые им обещали, но уже вряд ли дадут. Неужели футбол для нас в тысячу раз важнее, чем вооружение собственной армии?..

Оружейный альтруизм

Для начала несколько отступим от заявленной темы и коснемся вопроса украинского оружейного экспорта. Как известно, Украина по-прежнему находится в десятке крупнейших мировых экспортеров вооружения и военной техники (ВВТ), хотя и занимает в ней последние места. В 2009 году объем экспорта украинских вооружений и специальных услуг составил 1,4 млрд. долл., что является рекордным результатом за все годы независимости страны. Однако, по мнению директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Валентина Бадрака, Украина заметно отстает от мировых темпов роста экспорта вооружений. "С 2003 года объемы экспорта украинского вооружения удвоились, тогда как в мире этот показатель вырос в 2,6 раза", - отмечает В.Бадрак.

Понятно, что 1,4 млрд. долл. - не прибыль, а только доход, но все же миллионов 100 государство могло бы направить на финансирование оборонного заказа в текущем году. Получилось бы почти 800 млн. грн., которых вполне хватило бы.

Но тот факт, что страна пока относительно уверенно чувствует себя на мировом рынке ВВТ, практически никак не отражается на состоянии оборонной отрасли. Известно, что средства на разработку новых ВВТ, вырученные от экспорта оружия, если и поступают, то крайне редко и в очень ограниченных объемах. Становится ясно, что экспорт оружия и обновление парка вооружений ВСУ совершенно отдельные темы. То есть, Украина готова с радостью вооружить кого угодно, кроме собственной армии.

ГособоронОТКАЗ...

Для большинства предприятий отечественного ОПК единственной надеждой получить финансирование является государственный оборонный заказ. То есть, государство через Министерство обороны делает заказ, а Министерство финансов предусматривает в госбюджете соответствующую сумму. На этот год Минобороны подписало договоры с оборонщиками объемом приблизительно 600 млрд. долл. Однако, как заявил на первом Всеукраинском форуме оборонной промышленности президент Ассоциации «Украинские оборонные технологии» (УОТ) Владимир Грек, выполнять свои обязательства Кабмин практически еще не начинал.

«С начала года предприятия ОПК получили из госбюджета только 11 млн. грн., тогда как в 2007 году, наиболее успешном для отечественного ОПК, к началу сентября было получено уже около 500 млн. грн. Уровень финансирования, который обеспечивает в т.г. Министерство финансов оборонной отрасли, абсолютно неудовлетворительный, так как согласно гособоронзаказу на 2010 год, государство заказало вооружений и техники почти на 600 млн. грн. В результате можно говорить, что выполнение госзаказа так и не началось», - сказал В.Грек.

Более того, по его словам, согласно Государственной программе развития вооружений и военной техники, в 2010 году для выполнения задач по разработке, производству и закупке ВВТ должно было быть предусмотрено 3,9 млрд. грн. На деле выходит, что в госбюджете изначально было расписано всего около 1/6 необходимых средств.

В.Грек убежден, что причины недофинансирования - субъективные. «Одной из главных проблем является тот факт, что 80% средств на выполнение оборонного заказа предусмотрены в специальном фонде госбюджета, откуда в ОПК они практически никогда не поступали. Но даже если средства поступят в последнем квартале т.г. и осуществится проплата оборонзаказа, то сами работы будет некогда выполнять. В результате деньги будут списаны со счетов спецфонда. Министерство финансов сознательно проводит такую политику, которая не позволяет предприятиям ОПК выполнять государственную программу развития вооружения и военной техники», - подчеркивает президент УОТ.

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К чему же привело такое наплевательское отношение к нуждам ОПК и армии?.. Одним из наиболее драматических моментов можно назвать срыв работ по проекту строительства украинского военного корабля класса корвет. Несколько лет напряженных переговоров с европейскими производителями корабельных вооружений, получение разрешений от их правительств на поставку оружия в Украину, разработка самого проекта национального корвета, подготовка производственной площадки на Черноморском судостроительном заводе, а главное - мечта украинских моряков о новых кораблях, на всем этом может быть поставлен жирный крест. Как сообщил в ходе форума оборонной промышленности главный инженер казенного предприятия "Исследовательско-проектный центр кораблестроения" Евгений Косоруков, бюджет 2010 года на строительство первого корвета предусматривает 35,8 млн. грн., которых хватит только на расчеты по работам, выполненным еще в прошлом году. Для того, чтобы приступить к строительству корабля, закладка которого планировалась еще весной этого года, денег нет и не предвидится. При этом, по словам Е.Косорукова, из состоящих на вооружении ВМС Украины боевых кораблей только три построены менее 20 лет назад.

По мнению экспертов, остановка проекта строительства корвета наносит тяжелейший удар по доверию к Украине со стороны европейских партнеров по военно-техническому сотрудничеству.

Но кроме корвета, есть и другие важные проекты, выполнение которых в текущем году сорвано. Так, по словам В.Грека, на предприятиях украинского ОПК «зависла» продукция на 1,2 млрд. грн., это - техника и вооружения, производство которых началось, но было остановлено по причине отсутствия денег.

В частности, по информации президента УОТ, на харьковский завод им. Малышева поступил батальон танков Т-64, которые должны были пройти модернизацию по программе «Булат». «Танки разобрали, начали работать, а денег нет, что теперь с ними делать, не понятно», - отмечает В.Грек.

Отсутствует финансирование разработки многофункционального ракетного комплекса «Сапсан», который, по мнению В.Бадрака, является важнейшим со стратегической точки зрения проектом для Украины. По словам эксперта, создание «Сапсана» позволит нашей стране получить неядерный щит сдерживания. Однако к финансовым проблемам тут добавляются и сугубо технические. В.Бадрак считает, что разработку «Сапсана» стоит передать от КБ «Южное» конструкторскому бюро «Луч», так как последнее в состоянии сдвинуть проект с мертвой точки. Тут возникает вопрос - неужели КБ «Южное», специализировавшееся во времена СССР на разработке межконтинентальных баллистических ракет, не в состоянии создавать ракеты тактические?..

Невосполнимые потери

Что касается ракетостроения в рамках потенциала Днепропетровска (КБ «Южное», ПО «Южмаш»), то, как считает В.Грек, Украина его потеряла. «Я как ракетчик сегодня могу сказать, что создать в Днепропетровске комплекс «Сапсан» невозможно. Потенциал КБ «Южное» в части создания боевых ракетных комплексов очень низкий. Не буду комментировать их успехи в космосе по проекту Sea Launch, но тот эскизный проект по «Сапсану», который они защищали, имел 2 тысячи недостатков», - отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, Украина утратила производство артиллерийских систем на Харьковском тракторном заводе. «На ХТЗ производились многоцелевые легкие бронированные тягачи МТЛБ, самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика». В результате приватизации ХТЗ российской компанией производство этого вооружения было свернуто, а вся документация и специальное оборудование вывезено в Россию», - подчеркнул В.Грек.

Среди многих и многих оборонных предприятий, павших в неравной борьбе с безденежьем и равнодушием государства, отдельное место занимает украинская боеприпасная отрасль. И тут речь даже не о снарядах или минометных минах, производство которых давно на гране исчезновения, речь об обычных патронах калибра 5,45 мм на 39 мм. Тех самых патронах, которые используются в Ак-74, состоящих на вооружении ВСУ. Когда речь заходит об устаревшем, а то и просто выработавшем свой ресурс вооружении, нередко можно услышать, что, «дескать, только и осталось из «Калашей» отстреливаться в случае чего». Так вот не выйдет. Патроны, как известно, имеют срок годности, по истечении которого они уже не столько страшны врагу, сколько доставляют проблемы стреляющему, давая осечки и выводя из строя оружие. Запасы патронов необходимо постоянно обновлять. Имея в своем распоряжении Лаганский патронный завод, Украине, по идее, в данном вопросе ничего не сулило проблем. Однако, по данным агентства Defense-Express, от когда-то мощного боеприпасного предприятия сегодня осталась одна вывеска, а от его коллектива в несколько тысяч человек - 26 рабочих. Чтобы восстановить патронное производство в Луганске потребуется 200-300 млн. грн.

Собственного оружия стало больше

Но, несмотря на то, что мы очень много потеряли, есть все же направления, по которым Украина таки приобрела за время независимости. «В Украине никогда не производились противотанковые ракетные комплексы, а теперь мы их делаем, у нас не разрабатывались собственные ракеты «воздух-воздух», а теперь производятся ракеты собственной разработки. У нас есть очень неплохие наработки в бронетанковой сфере, раньше у нас не было своих бронетранспортеров, своих танков, а производились исключительно российские разработки. За последние годы в Украине успешно развивалась радиолокация. В целом, я думаю, что номенклатура конечной продукции в Украине стала шире. Раньше конечная продукция в основном делалась в России, а теперь мы освоили производство целого ряда образцов вооружений. Потенциал наших оборонных предприятий еще настолько силен, что если дать им относительно небольшие деньги, то на долгие годы Украина получит возможность развивать высокие технологии и экономику», - убежден В.Грек.

Справедливости ради стоит отметить, что ряд вооружений и военной техники, замкнутый цикл производства которых не так давно налажен в Украине, является практически полностью идентичным российским аналогам, разработанным еще во времена СССР. В частности, так обстоит дело с малыми десантными кораблями на воздушной подушке - проект 958. Четыре таких корабля Феодосийская судостроительная компания «Море» построит по заказу Китая. Дело в том, что проект 958 является украинской версией хорошо известного корабля «Зубр», который разработан конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург).

Относительно возможных претензий со стороны России по поводу нарушения авторских прав на те или иные разработки вооружения, производящегося в Украине, В.Грек высказал уверенность, что у отечественных оборонщнков не возникнет проблем. «Во-первых, в Советском Союзе практически ничего не патентовалось, во-вторых, когда произошел развал СССР, был принят закон о том, что все, что осталось в Украине, является украинским. По этой причине мы совершенно спокойно относимся к модернизации техники, разработанной во времена СССР на территории РФ. Кроме того, существует закон Украины о модернизации вооружений и техники, который позволяет украинским разработчикам работать в правовом поле», - пояснил В.Грек.

Между тем, в последние годы в Украине наблюдается рост количества частных предприятий ОПК, выполняющих государственный оборонный заказ. Как отмечает В.Бадрак, они демонстрируют такой технологический уровень, который ранее был по силам лишь госпредприятиям. «Это, безусловно, является позитивным фактором. К примеру, частное предприятие «Адрон» производит системы противодействия высокоточному оружию, которые поставляются в страны НАТО. Другое частное предприятие - «Телекарт-Прибор» смогло заменить своей продукцией всю линейку средств связи для украинской армии», - уточнил эксперт. Но все это, по его мнению, - крайне редкие примеры успешной работы предприятий ОПК Украины.

Главное - захотеть

Основной вопрос – как остановить разрушение украинского ОПК. На первом Всеукраинском форуме оборонных предприятий эксперты озвучили целый комплекс мер. Конечно, в первую очередь, речь шла о возобновлении финансирования гособоронзаказа хотя бы в тех объемах, которые были заложены в бюджете-2010.

Второй по значимости после отсутствия денег была названа проблема координации работы оборонного комплекса. Глава подкомитета по вопросам ОПК и ВТС Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Кинах констатировал, что в Украине разрушена система государственного управления оборонно-промышленным комплексом. Вообще, присутствие на форуме А.Кинаха и председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности Анатолия Гриценко было той единственной осязаемой нитью, которая могла бы связать участников мероприятия с институтами власти. Ни у чиновников из Кабмина, ни у членов СНБО не нашлось времени для того, чтобы послушать о проблемах отечественной оборонки...

"Когда мы констатируем серьезные, кризисные, системные проблемы в вооруженных силах, парламент проводит секвестр госбюджета и уменьшает госзаказ (предприятиям ОПК) на 2 млрд. грн. Принимается решение о среднесрочном планировании бюджета, которым поддерживается курс на разрушение армии и ОПК", - отметил А.Кинах.

В этой связи он считает необходимым увеличить общий фонд оборонного бюджета с нынешнего уровня 0,9% ВВП до, как минимум, 1,5% ВВП. По словам А.Кинаха, законопроекты, предусматривающие реформирование ОПК, будут внесены в Раду в ближайшее время, и до конца года обязательно должны быть приняты.

А экс-министр обороны А.Гриценко убежден, что «нужно дать четкие ответы на ряд вопросов. Во-первых, нужна ли Украине армия? Во-вторых, нужен ли Украине оборонно-промышленный комплекс. В-третьих, будет ли в Украине научный потенциал, высокотехнологические рабочие места, серьезная научно-техническая база, достижения которой будут перетекать через механизмы конверсии в гражданский сектор».

Действительно, ситуация в отрасли такова, что подобные вопросы уже не кажутся риторическими. По мнению В.Бадрака, одним из условий преодоления кризиса в украинском ОПК, а, соответственно, и в Вооруженных силах Украины в целом, должен стать отказ от перехода в ближайшее время на профессиональную армию. «От этой авантюрной программы следует отказаться, поскольку она совершенно не реальна, а главное данная тема не позволяет сосредоточиться на вопросе перевооружения армии и остановить стагнацию в оборонной отрасли», - подчеркивает В.Бадрак.

При этом он считает необходимым определиться с приоритетными программами в сфере разработки вооружений в Украине. «Им следует предоставить статус национальных и обеспечить их бесперебойное финансирование на протяжении всего года вне госбюджета», - убежден эксперт.

По его мнению, у ОПК должен появиться единый центр управления, так как на сегодня оборонные предприятия находятся в подчинении у десятка министерств и ведомств. «Мы предлагаем для этого создать правительственную структуру со специальным статусом - Национальное агентство по вопросам ОПК. Данное агентство должно координировать работу отрасли», - добавил эксперт.

Что же касается финансирования отрасли, то, по мнению руководителя ЦИАКР, оно должно составлять не менее 600-700 млн. долл. ежегодно. «И такие объемы финансирования должны сохраняться в ОПК на протяжении 6-7 лет. Только таким образом Украина сможет остановить стагнацию оборонной отрасли и обеспечить армию современным вооружением. Естественно, ключевым остается вопрос изыскания средств для финансирования оборонных проектов».

Пусть кому-то это покажется перекладыванием с больной головы на здоровую, однако, в заключение еще несколько слов о Евро-2012. Наблюдая за тем, какими ударными темпами идет подготовка к этому мероприятию, отчетливо понимаешь, что если в высшем руководстве страны есть люди, которые чего-то по-настоящему хотят - они добиваются неплохих результатов. И деньги находятся, и координация работ на приемлемом уровне. Но не менее ясно и другое, сколько бы эксперты не давали дельных советов власти, пока она сама не проникнется необходимостью спасения оборонной отрасли и перевооружения армии ничего не будет. Сейчас складывается впечатление, что наши руководители убедили себя в полном отсутствии военной угрозы для Украины. Страшно не хочется стать свидетелем того, как их в этом разубедят, но уже не эксперты…

Петр Черных (УНИАН)