"АрселорМиттал Кривой Рог" получил 1,7 млрд. грн НДС-облигации

ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) получило НДС-облигации в соответствии с заявкой на возмещение задолженности по НДС, которая по состоянию на 1 мая 2010 года составила около 1,7 млрд. грн. Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия, переданном агентству УНИАН.

«Осознавая непростую ситуацию, в которой оказалось правительство Украины, мы понимаем, что выпуск НДС-облигаций был противоречивым, но необходимым компромиссным решением. Мы приняли этот компромисс, учитывая обещание правительства возмещать задолженность, накопленную после 1 мая текущего года и в дальнейшем возмещать НДС вовремя и живыми деньгами», - цитирует пресс-служба АМКР слова исполнительного директора ArcelorMittal Арно ПУПАР-ЛАФАРЖА.

В свою очередь, генеральный директор АМКР Ринат СТАРКОВ отметил, что меткомбинат, как предприятие, перед которым у государства наибольший долг по возмещению НДС, воспринимает начало возмещения через НДС-облигации как важный этап в решении проблемы невозвращения НДС украинским экспортерам и ожидает скорейшего возобновления его автоматического возмещения.

По данным предприятия, по состоянию на 18 августа 2010 года задолженность по НДС перед ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» составляла 3,186 млрд. грн., из которых почти 1,7 млрд. грн. было заявлено на возмещение через НДС-облигации.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО «КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.