Бродский: проект Налогового кодекса запрещает ввоз в Украину «секонд-хенда»

В проект Налогового кодекса внесена норма о запрете ввоза в Украину «секонд-хенда». Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, об этом заявил председатель комитета Михаил БРОДСКИЙ в интервью телеканалу ICTV.

«У нас завозится почти 2 кг «секонд-хенда» на человека. Хотя в действительности под прикрытием «секонд-хенда» часто везут просто контрабанду. Например, завозится новая одежда, которая потом продается по коммерческим расценкам», – отметил М.БРОДСКИЙ.

По его данным, в 2009 году в Украину было ввезено ранее использованных товаров в объеме 73,5 тыс. т на сумму 57 млн. долл., а за полгода 2010 года – уже 39,6 тыс. т на сумму 39,3 млн. долл. 80% «секонд-хенда» ввозится как гуманитарная помощь. В то же время, одежда и вещи, бывшие в использовании, при ввозе в страну в качестве гуманитарной помощи без уплаты таможенных платежей, не могут использоваться в коммерческих целях. Однако такие товары реализовываются через торговые сети и на рынках. Кроме того, под видом «секонд-хенда» без уплаты налогов и пошлин ввозятся также и товары известных международных и европейских брендов.

По данным Госкомпредпринимательства, инициатива запретить ввоз «секонд-хенда» исходит от представителей отечественной легкой промышленности, поскольку это создает неконкурентные условия для украинских производителей. Если раньше в этой отрасли было занято около 1 млн. граждан, то сейчас – 90 тыс. Украинский рынок в настоящее время переполнен дешевыми товарами из Турции и Китая, а также товарами «секонд-хенда».

В то же время значительные объемы товаров группы «секонд-хенд» на территории Украины несет угрозу для жизни и здоровья населения из-за риска распространения опасных инфекций.

В пресс-службе комитета также уточнили, что запрет на ввоз товаров группы «секон-хенд», предусмотренный в проекте Налогового кодекса, будет касаться исключительно товаров легкой промышленности.