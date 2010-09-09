В ТОП-500 Центральной и Восточной Европы вошли 39 украинских компаний

В ТОП-500 ведущих компаний Центральной и Восточной Европы вошли 39 украинских компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам управляющий партнер составившей данный рейтинг компании «Делойт» Владимир ВАХТ.

По его информации, рейтинг ТОП-500 рассчитывался «Делойтом» на основании доходности компаний по итогам 2009 года.

В соответствии с приведенными В.ВАХТОМ данными, по итогам прошлого года 92% представленных в рейтинге украинских компаний снизили объем доходов по сравнению с 2008 годом. Несмотря на спад, в десятку крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы по уровню дохода вошли три украинские компании – «Метинвест», «Нафтогаз» и «Укрзализныця». При этом «Укрзализныця» лидирует среди компаний потребительского сектора и транспортной отрасли. В целом по Украине данная отрасль по итогам года увеличила свою долю с 31% в 2008 году до 36%.

В то же время, из-за резкого спада объема доходов (более чем в 2 раза) украинские предприятия промышленного сектора снизили свое присутствие в рейтинге с 25% до 18%. По итогам 2009 года в рейтинг попали предприятия энергетического и добывающего сектора (14), промышленные предприятия (7), телекоммуникационные компании (3), предприятия потребительского сектора и транспортной отрасли (15).

По словам В.ВАХТА, первый квартал 2010 года стал переломным как для украинского бизнеса, так и для предприятий других стран Центральной и Восточной Европы. Почти 70% компаний региона в первом квартале сумели нарастить объем доходов по сравнению с первым кварталом 2009 года.

В.ВАХТ также отметил, что Украина опережает большинство стран Центральной и Восточной Европы по темпам восстановления в первом квартале 2010 года. В целом доходы украинских компаний за этот период выросли на 21%, что превышает показатель большинства стран региона. Несколько отстает промышленный сектор, доходы которого остались на уровне первого квартала прошлого года.

Справка УНИАН. ТОП-500 компания "Делойт" проводит среди 18 стран Центральной и Восточной Европы четвертый год подряд.

«Делойт» – международная сеть компаний, предоставляющих услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и финансового консультирования государственных и частных компаний, работающих в различных отраслях промышленности.