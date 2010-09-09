ВР приняла закон о приоритетных направлениях развития науки и техники

Верховная Рада Украины приняла в новой редакции с предложениями Президента Украины Закон "О внесении изменений в Закон Украины «О приоритетных направлениях развития науки и техники».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 237 народных депутатов из 287 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что реализация приоритетных направлений развития науки и техники обеспечивается путем разработки и выполнения по определенным приоритетным тематическим направлениям научных исследований и научно-технических разработок государственных целевых программ, государственного заказа на научно-техническую продукцию, подготовку научных кадров, информационное и материально-техническое обеспечение научных исследований и научно-технических разработок.

Перечень приоритетных тематических направлений научных исследований и научно-технических разработок формируется центральным органом исполнительной власти в сфере научной и научно-технической деятельности с участием других заинтересованных центральных органов исполнительной власти, Национальной академии наук Украины и отраслевых академий наук на основе результатов государственной целевой программы прогнозирования научно-технологического и инновационного развития Украины и утверждается Кабинетом Министров Украины.

Перечень приоритетных тематических направлений научных исследований и научно-технических разработок по результатам их реализации может корректироваться в течение срока действия приоритетных направлений развития науки и техники.

Корректировку приоритетных тематических направлений научных исследований и научно-технических разработок осуществляет Кабинет Министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти в сфере научной и научно-технической деятельности.

Объемы средств, которые направляются на реализацию каждого из приоритетных направлений развития науки и техники, ежегодно определяются законом о государственном бюджете Украины.