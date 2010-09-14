Эксперт: вхождение «Стирола» в Оstchem Group Фирташа обеспечит ему доступ к дешевому газу

Вхождение концерна «Стирол» в Ostchem Group, которую контролирует бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, является позитивом для компании, поскольку дает ей доступ к дешевому газу.

Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете, подготовленном аналитиками инвестиционной компании Foyil Securities.

«Вхождение «Стирола» в GDF Group принесет пользу компании, поскольку последняя получит доступ к дешевому газу, что должно повысить ее маржи и загрузку мощностей», – отмечается в отчете.

В этой связи авторы отчета также напомнили, что в понедельник, 13 сентября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина выполнит решение Стокгольмского арбитража и возместит компании RosUkrEnergo 11,5 млрд. кубометров газа.

В то же время, по мнению аналитиков, поскольку слухи о продаже «Стирола» появились еще в середине июля, данная новость окажет лишь ограниченное влияние на динамику акций компании.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Концерн «Стирол» (Горловка, Донецкая обл.) вошел в состав подконтрольного Group DF химического холдинга Ostchem Group. При этом прогнозируется, что годовой объем инвестиций в азотные предприятия холдинга составит около 100 млн. долл.

Справка УНИАН. OstChem Holding AG основан в Вене (Австрия) в 2004 году. В настоящее время холдинговая группа OstChem владеет компаниями и предприятиями в Восточной, Центральной Европе и Центральной Азии, включая Украину, Эстонию, Россию, Швейцарию, Италию и Таджикистан.

90% акций OstChem Holding AG принадлежат Group DF украинского бизнесмена Дмитрия ФИРТАША.

Концерн «Стирол» основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений – поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида, крупнейший в Украине производитель полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.