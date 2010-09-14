Украина и Казахстан создадут СП по выпуску самолетов. Назарбаев "за"

Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ поддержал предложение Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА создать совместное украинско-казахское предприятие по производству самолетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сказал по результатам встречи с Президентом Казахстана.

«Я услышал от вас позитивный ответ, и нас это очень утешает. Мы очень хотели бы реализовать наше совместное решение о создании совместных предприятий по производству современных летательных аппаратов, самолетов - и пассажирских, и транспортных», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что это имеет также огромное значение и с точки зрения развития экономик Украины и Казахстана.