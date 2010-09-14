Украина и Казахстан создадут СП по выпуску самолетов. Назарбаев "за"
14:33, 14 сентября 2010Промышленность
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Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ поддержал предложение Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА создать совместное украинско-казахское предприятие по производству самолетов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сказал по результатам встречи с Президентом Казахстана.
«Я услышал от вас позитивный ответ, и нас это очень утешает. Мы очень хотели бы реализовать наше совместное решение о создании совместных предприятий по производству современных летательных аппаратов, самолетов - и пассажирских, и транспортных», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.
Он подчеркнул, что это имеет также огромное значение и с точки зрения развития экономик Украины и Казахстана.
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