В ходе визита министра обороны Бразилии Украина презентует проект “Циклон-4”

Завтра, 15 сентября, начинается официальный визит в Украину бразильской военной делегации во главе с Государственным министром обороны Федеративной Республики Бразилия Нельсоном Азаведом ЖОБИНОМ, сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Минобороны.

Как предусматривается программой визита, 15 сентября в Киеве состоится церемония официальной встречи высокого гостя, встреча Государственного министра обороны Федеративной Республики Бразилия Н.ЖОБИНА с министром обороны Украины Михаилом ЕЖЕЛЕМ и переговоры в составе военных делегаций обеих стран.

В ходе переговоров стороны планируют обсудить вопросы развития двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

По итогам переговоров министр обороны Украины М.ЕЖЕЛЬ и Государственный министр обороны Федеративной Республики Бразилия Н.ЖОБИН планируют подписать Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Федеративной Республики Бразилия о сотрудничестве в оборонной сфере.

В этот же день бразильская военная делегация во главе с Государственным министром обороны Федеративной Республики Бразилия посетит государственное предприятие Министерства обороны Украины “Центральный проектный институт”, где состоится презентация проекта ракетно-космического наземного комплекса “Циклон-4”.

На протяжении 16-17 сентября представители бразильской военной делегации планируют посетить предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.

Аккредитация представителей СМИ на мероприятия при участии бразильской военной делегации проводится по телефонам Департамента прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины: 483-33-37 и 483-33-45.