Литвин: Янукович подпишет Закон «О янтаре», который позволит бизнесу добывать это сырье

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подпишет принятый парламентом Закон «О янтаре», который позволит наладить, кроме промышленной, старательскую добычу этого сырья в северных районах Ривненской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сообщил в эфире Ривненской областной гостелерадиокомпании.

По словам спикера, согласно данному закону, янтарь изъят из перечня драгоценных камней, что позволяет наладить его добычу и реализацию предпринимателям, которые получат соответствующую лицензию и будут придерживаться определенных правил ведения такого бизнеса. В свою очередь это решит проблему контрабанды янтаря с территории Ривненской области и будет способствовать занятости местного населения, добавил председатель ВР.

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из разработчиков данного закона, бывший народный депутат Украины, а ныне председатель Государственного комитета лесного хозяйства Николай ШЕРШУН, для открытия своего дела не надо будет ехать в Киев или областной центр, достаточно только взять разрешение в местном сельском совете. Лицензии на старательскую добычу янтаря будут выдаваться только на те участки, на которых не ведется промышленная его добыча.

Это не первый закон, регулирующий добычу янтаря в Ривненской области, где находятся единственные в Украине значительные месторождения такого сырья. Однако все предыдущие законодательные инициативы не были реализованы из-за того, что янтарь, как природное сырье, был в перечне драгоценных камней, добычу которых должно вести только государство.

Как сообщал УНИАН, Закон Украины "О янтаре" Верховная Рада Украины приняла 9 сентября.