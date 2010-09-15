В Украине розничный товарооборот предприятий вырос на 4,6%

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-августе т.г. (в сопоставимых ценах) вырос на 4,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, и составил 170,781 млрд. млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, рост объемов розничного товарооборота по итогам января-августа т.г. зафиксирован в большинстве областей Украины. При этом наибольший рост отмечен в Севастополе – на 17% – до 1,948 млрд., Луганской – на 10% – до 5,443 млрд. грн., Донецкой – на 7% – до 15,449 млрд. грн., Кировоградской – на 6% – 2,694 млрд. грн., Днепропетровской и Запорожской областях – на 5,9% – до 15,141 млрд. грн. и 6,37 млрд. грн. соответственно.

Вместе с тем, самый значительный спад объемов розничного товарооборота по итогам января-августа т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, зафиксирован во Львовской, Тернопольской – на 1,9%, до 9,182 млрд. грн. и 2,365 млрд. грн. соответственно, и в Черниговской областях – на 0,8% – до 2,705 млрд. грн.

Справка УНИАН. Объем розничного товарооборота предприятий Украины в 2009 году уменьшился на 20,6%, по сравнению с 2008 годом, – до 229 млрд. 855,1 млн. грн.