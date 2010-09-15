В Украине рост промпроизводства в августе к августу-2009 составил 9,2%, к июлю – 1,5%

В Украине рост промышленного производства в августе текущего года против августа 2009 года составил 9,2%, в январе-августе 2010 года к аналогичному периоду 2009 года – 10,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в августе т.г., по сравнению с июлем, рост промпроизводства составил 1,5%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в августе т.г. против августа 2009 года по отраслям составил: в добывающей промышленности – спад 1,1% (к июлю т.г. – спад 0,5%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 1% (к июлю т.г. – рост 1,1%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – спад 3,4% (к июню т.г. – спад 1,7%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в августе т.г. по сравнению с июлем 2009 года составил 11,6% (к июлю т.г. – рост 1,1%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован рост на уровне 8,7% (к июлю т.г. – спад 1,3%).

В легкой промышленности зафиксирован спад объемов производства на уровне 5,9% (к июлю т.г. – спад 4,6%), в сле в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – рост 4,4% (к июлю т.г. – спад 5%), в производстве кожи, изделий из нее – рост 12,8% (к июлю т.г. – рост 3,2%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в августе т.г. против июля 2009 года составил 6,1% (к июлю т.г. – рост 0,5%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – 0,1% (к июлю т.г. – спад 0,8%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – 2,2% (к июлю т.г. – рост 1,4%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 18% (к июлю т.г. – рост 4%), в том числе в химическом производстве – 22,4% (к июню т.г. – рост 7,1%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 7,2% (к июлю т.г. – рост 3,9%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – 9,3% (к июлю т.г. – спад 0,5%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в августе т.г., по сравнению с августом 2009 года, спад производства составил 1,1% (к июлю т.г. – рост 5,5%); в машиностроении зафиксирован рост на уровне 42,1% (к июню т.г. – спад 1,9%), в частности, в производстве машин и оборудования – 30,2% (к июлю т.г. – падение 3,2%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 29,3% (к июлю т.г. – рост 3,1%), в производстве транспортного оборудования – 65% (к июлю т.г. – падение 3,9%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 13,8% (к июлю т.г. – рост 7,5%).