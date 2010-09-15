Министру обороны Бразилии представили проект ракетно-космического комплекса “Циклон-4”

Сегодня в Киеве, на базе государственного предприятия Министерства обороны Украины “Центральный проектный институт” состоялась презентация проекта ракетно-космического наземного комплекса “Циклон-4”.

Участие в мероприятии приняли члены бразильской военной делегации во главе с Государственным министром обороны Федеративной Республики Бразилия Нельсоном Азаведом ЖОБИНЕМ, которые находятся с официальным визитом в Украине, сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны.

Бразильской делегации был представлен проект ракетно-космического наземного комплекса “Циклон-4” и ракеты-носителя “Циклон-4”.

После презентации Государственный министр обороны Бразилии был награжден ведомственным знаком отличия Национального космического агентства Украины - Медалью Михаила Кузьмича Янгеля.

Принимая украинскую медаль, Н.А.ЖОБИНЬ отметил, что “эта награда символизирует развитие наших отношений, нашего сотрудничества в технологической сфере”.

Он сообщил, что первый запуск с ракетно-космического наземного комплекса “Циклон-4” запланировано осуществить в 2012 году.

Комментируя подписание Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Бразилии о сотрудничестве в оборонной сфере, Н.А.ЖОБИНЬ сообщил, что этот документ предусматривает налаживание сотрудничества между Украиной и Бразилией в рамках создания подкомиссий, которые будут заниматься специфическими вопросами в разных военно-технических направлениях.

“Мы надеемся, что еще до президентских выборов в Бразилии, которые должны состояться в начале октября текущего года, эти комиссии соберутся и определят направления, которые могут быть использованы в нашем сотрудничестве с учетом опыта, который имеют украинские и бразильские эксперты”, - сказал он.

Кроме того, по словам Государственного министра обороны Федеративной Республики Бразилия, Соглашением предусмотрен обмен курсантами высших военных учебных заведений, а также обмен научными разработками и контакты между учеными – представителями лучших научных центров Украины и Бразилии.

В свою очередь министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ подчеркнул, что бразильской стороне было предложено рассмотреть вопрос участия этой страны в проекте строительства первого отечественного корабля класса “корвет” и строительстве самолета Ан-70. Также украинская сторона выступила с предложением рассмотреть варианты совместного строительства ракетного катера водоизмещением до 450 тонн.

Во время пребывания в Украине представители бразильской военной делегации планируют посетить предприятия оборонно-промышленного комплекса, расположенные в Запорожье, Николаеве и Киеве.