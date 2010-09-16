Украина планирует продавать Казахстану АН-148, АН-158 и обеспечивать их ремонт

Украина планирует продавать Казахстану самолеты АН-148 и АН-158, а также обеспечивать их ремонт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

«Я думаю, что мы будем туда (в Казахстан – УНИАН) продавать эти самолеты, и организовывать сервисное обслуживание», - сказал он.

Справка УНИАН. Ан-158 – региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки до 99 пассажиров, созданный на базе Ан-148. В числе основных отличий Ан-158 от Ан-148: увеличено количество пассажирских мест, удлиненная на 2,5 м. пассажирская кабина, увеличен объем багажных полок в пассажирской кабине, усовершенствована конструкция крыла, уменьшен на 9% расход топлива и уменьшены на 12% прямые эксплуатационные расходы.

Серийное производство Ан-148 в условиях широкой кооперации налажено в Украине на Серийном заводе «Антонов» и в России в ОАО «Воронежское Акционерное Самолетостроительное общество». До конца 2010 г. в Киеве планируется построить еще три Ан-148, в Воронеже – пять. В 2011 г. темп выпуска должен возрасти. На «Антонов» – 9 машин, в «ВАСО» – 18. Увеличивая объем производства, в 2015 г. планируется выпустить 60 самолетов семейства Ан-148/-158: 24 – в Киеве и 36 – в Воронеже.

Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» в июле 2009 года, и в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основан в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.