Россия стала мировым лидером по объему экспорта танков

Россия вышла на первое место в рейтинге мировых экспортеров основных боевых танков (ОБТ), поставив иностранным заказчикам в 2006-2009 годах 482 новых танка на сумму $1,57 млрд, сообщил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, сообщает Газета.Ру.

Согласно прогнозу ЦАМТО, в 2010-2013 годы объем российских экспортных поставок в данном сегменте вооружений с учетом уже заключенных контрактов, а также заявленных намерений по прямой поставке и лицензионным программам может составить 859 новых танков на сумму $2,75 млрд.

"В настоящее время крупнейшим покупателем российской бронетехники является Индия", – сказал Коротченко.

Несмотря на то, что США по количественному параметру существенно уступают России, в стоимостном отношении объем поставок американских ОБТ превышает российский экспорт благодаря более высокой цене за единицу техники. Третье место пока удерживает Германия.