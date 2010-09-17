Промпроизводство в России выросло на 9,6%

Промпроизводство в РФ в январе-июле выросло на 9,6% к аналогичному периоду прошлого года, реальные доходы населения - на 5 с лишним процентов, сообщил премьер-министр Владимир Путин, выступая в пятницу на девятом Международном инвестиционном форуме "Сочи-2010", сообщает РИА Новости.

"Текущий рост ВВП в России составляет порядка 4% - чуть больше", - отметил Путин.