Кабмин разрабатывает механизм по ограничению импорта “секонд-хенда” - Ярошенко

Правительство продолжает работу над механизмом по ограничению ввоза “секонд-хенда”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр финансов Федор ЯРОШЕНКО.

«Вы понимаете, что это за товар, поэтому мы сейчас продолжаем готовить инструменты, которые не позволят завозить продукцию, которая абсолютно не нужна на рынке Украины», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, председатель Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил Бродский заявил, что в проект Налогового кодекса внесена норма о запрете ввоза в Украину «секонд-хенда».

По данным Госкомпредпринимательства, инициатива запретить ввоз «секонд-хенда» исходит от представителей отечественной легкой промышленности, поскольку это создает неконкурентные условия для украинских производителей. Если раньше в этой отрасли было занято около 1 млн. граждан, то сейчас – 90 тыс. Украинский рынок в настоящее время переполнен дешевыми товарами из Турции и Китая, а также товарами «секонд-хенда».