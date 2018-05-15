ЗалК: национализировать нельзя оставить собственнику

Правительства, сменяя друг друга, уже два года пытаются сдвинуть с мертвой точки ситуацию, сложившуюся на Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК) - единственном в Украине производителе первичного алюминия. Но предприятие, принадлежащее российскому «РусАлу», по прежнему пребывает в полукоматозном состоянии. Будучи не в состоянии выйти хотя бы на минимальную рентабельность, ЗАлК консервирует производство и сокращает рабочие места. Все зашло настолько далеко, что вопрос о возврате комбината в госсобственность, в связи с невыполнением собственником инвестобязательств, был поднят в июне этого года Генеральной прокуратурой. Первый вице-премьер-министр Андрей Клюев выразил надежду, что сложившаяся проблема будет решена в ближайшее время. Не сомневаясь в искреннем желании Кабмина реанимировать ЗАлК, позволим себе усомниться в возможном оздоровлении комбината. Тот факт, что за два года ни собственник, ни государство так и не предприняли никаких реальных мер по выведению ЗАлКа из кризиса, свидетельствует о том, что, по большому счету, он никому не нужен…

РусАл предложил Украине стать своим спонсором

Производственные мощности ЗАлКа безнадежно устарели и требуют глубокой модернизации, если не сказать полного обновления. Значительная часть оборудования была получена после войны по репарации из Германии, изготовлено оно было еще в 1930-х годах. В результате энергоемкость производства не выдерживает никакой критики. Технология выпуска алюминия из глинозема методом электролиза требует огромных затрат электроэнергии и только льготный тариф на нее позволял комбинату работать с прибылью. Начиная с августа 2002 года, Национальная комиссия по вопросам регулирования электроэнергетики (НКРЭ), согласно решению правительства, ежемесячно пересматривала электротарифы для ЗАлКа и Запорожского титаномагниевого комбината (ЗТМК) в зависимости от колебания цены алюминия и титана на Лондонской бирже металлов. В результате тарифы для комбината были в 2 раза ниже тех, по которым “Запорожьеоблэнерго” поставляло электроэнергию другим потребителям региона. При этом государство компенсировало энергогенерирующей компании убытки за счет увеличения цен на электроэнергию для остальных потребителей. Таким образом, конкурентоспособность ЗАлКа обеспечивалась за счет других промышленных предприятий. Данная ситуация стала причиной того, в феврале 2005 года Кабмин отменил собственное решение об энергоснабжении комбината по льготным тарифам.

Не удивительно, что после этого производство алюминия на ЗАлКе стало «ущербным» - за 2005 год убытки достигли 22,5 млн. грн. Но, в 2006 году ЗАлК получил чистую прибыль 95,2 млн. грн. Если даже отсталое в техническом плане предприятие способно приносить прибыль в условиях высокого спроса и цен на его продукцию, то своевременная модернизация могла бы позволить ему сохранять рентабельность и в неблагоприятных условиях. Но время было упущено, и кризисный 2008-й обвалил рынок алюминия, а ЗалК сработал в «минус» более 350 млн. грн. После этого собственники комбината поставили украинскому Кабмину ультиматум - либо дифтариф на электроэнергию, либо мы останавливаем производство.

Терять РусАлу было особо нечего, так как он производит до 3,9 млн. тонн алюминия в год, а ЗАлК за последний предкризисный 2007 год - лишь 112 тыс. тонн первичного алюминия. Нетрудно подсчитать, что доля ЗАлКа составляет в общем производстве РусАла приблизительно 3%. Тогда как за период с августа 2008 года по февраль 2009 года в мире было объявлено об остановке мощностей по производству 7,06 млн. т первичного алюминия. В таких жестких условиях выживает действительно сильнейший - предприятия с наиболее современным и энергоэффективным оборудованием.

Сегодня для «РусАла» наиболее приоритетным проектом является совместное с "РусГидро" строительство в России Богучанской ГЭС мощностью 3 ГВт и алюминиевого завода мощностью 600 тысяч тонн алюминия в год. При этом следует учитывать, что после кризиса компания оказалась на грани дефолта - к началу 2010 года долг «РусАла» хотя и сократился до 13 млрд. долл., но о полном финансовом оздоровлении говорить не приходится. В результате не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять - проблемы ЗАлКа для «РусАла» далеко на заднем плане, если не сказать хуже…

Украинский интерес

Если с «РусАлом» все более-менее ясно, то в чем заключается украинский интерес стоит разобраться. Нынешним летом власть поняла, что ждать больше нечего, как результат - 8 июня Киевский апелляционный хозяйственный суд арестовал 68% акций комбината. Такое решение было принято в обеспечение иска Генеральной прокуратуры, которая требовала вернуть предприятие в госсобственность. В октябре состоится заседание Киевского хозсуда, на котором собственно и может быть принято решение о возврате акций ЗАлКа Фонду госимущества Украины.

Но, несмотря ни на что, российский алюминиевый гигант заявляет о сохранении интереса к украинскому комбинату. В пресс-службе Русала агентству УНИАН озвучили официальную позицию собтвенника: "Русал является добросовестным приобретателем ЗАлКа и готов отстаивать свои права в суде".

Между тем, по словам А.Клюева, скидку на электроэнергию для предприятия, как того хочет инвестор, предоставить не получится. «Если мы сейчас сделаем им скидку на электроэнергию, то фактически государство должно будет датировать около миллиарда гривень в год за счет этой скидки», - пояснил первый вице-премьер. Он сообщил, что специальная рабочая группа, которую он возглавляет, сейчас детально анализирует ситуацию, «надеюсь, через 2-3 недели нам удастся выйти на взаимоприемлемое решение».

А если не удастся, то опять таки встает вопрос возврата в госсобственность. Даже если судебные разбирательства не затянутся на несколько лет и комбинат удастся вернуть в гособственность в ближайшее время, еще вопрос - кто больше выиграет, а кто проиграет от этого. Фактически, все нынешние проблемы ЗАлКа будут "сброшены" с нынешнего собственника и достанутся Кабмину. Последний, кстати, так и не смог решить вопрос предоставления дифтарифа на электроэнергию ЗТМК, который находится в госсобственности.

Стоит отметить, что основной претензией к собственникам ЗАлКа со стороны Кабмина, которую озвучил А.Клюев, является выполнение довольно специфического инвестобязательства. В целом, требования прописывались к потенциальному покупателю комбината в 2000 году весьма абстрактно. Основным из них было сохранение существовавших на тот момент объемов производства и числа трудового коллектива, о конкретных вливаниях в модернизацию производства речь не шла. К тому же сроки выполнения инвестобязательств по данному предприятию давно бы истекли, если бы не ряд судебных решений по одному очень запутанному вопросу.

Дело в том, что, согласно договору купли-продажи ЗалКа, в перечень инвестобязательств было внесено обязательное рефинансирование долга комбината в 75 млн. долл. перед Укрэксимбанком. Кредит был привлечен еще государственным ЗАлК для приобретения у итальянской компании линии по производству алюминиевой фольги. Оборудование было благополучно поставлено еще до акционирования комбината, там оно находится и сегодня, хотя так и не запущено в производство.

Причина в том, что производственные мощности оборудования в два раза превосходят потребности украинского рынка фольги, его запуск оказался просто нерентабельным. Согласитесь, это или пример по истине фантастической некомпетентности государства в вопросах бизнес-планирования, или же здесь попахивает коррупцией. Так или иначе, но нынешние собственники ЗАлКа через суд сняли с себя этот долг. Фонд госимущества, правда, не оставляет попыток оспорить решение суда.

Как из дешевой электроэнергии сделать дорогую

Складывается впечатление, что кроме линии по производству фольги у государства больше нет формальных причин судиться с «РусАлом». Что касается неформальных, то с ними в суд не пойдешь, они ведь договором купли-продажи четко не выписаны. Основной из таких видится сокращение трудового коллектива комбината, а второй по значимости - падение потребления электроэнергии в Запорожской области в связи с практически полной остановкой ЗАлКа. Один из главных кредиторов комбината - «Запорожьеоблэнерго», наверное, больше всех в Украине заинтересовано в возобновлении работы предприятия. До кризиса ЗАлК потреблял 20% всей электроэнергии, вырабатываемой в Запорожской области, которая занимает едва ли не первое место в Украине по ее производству. ЗАлК получал электроэнергию с Запорожской АЭС, которая после его фактической остановки лишилась крупнейшего потребителя. По некоторым оценкам, загрузка ЗАЭС сократилась едва ли не на 40%.

Вот тут начинается самое интересное - цена 1 кВт электроэнергии от «Энергоатома» стоит 14 копеек. Промпредприятиям Украины электроэнергия отпускается по 50-60 коп. за 1 кВт и выше. Такая огромная разница в цене возникает из-за того, что ГП «Энергорынок» миксирует цены АЭС и теплоэлектростанций (50 коп за 1 кВт ) и выдает среднюю стоимость, к которой облэнерго добавляют свою наценку за доставку конечному потребителю. Собственники ЗАлКа прекрасно об этом знают и видимо совершенно не горят желанием финансировать владельцев украинских ТЭС, а вместе с ними и хозяев шахт, поставляющих на эти ТЭС дорогой уголь. Для них проще договориться с «РусГидро» и построить ГЭС под собственное предприятие и это абсолютно логично. Украинскому же правительству следует определиться с приоритетами - сохранить ЗАлК, обеспечив его дешевой электроэнергией с ЗАЭС, загрузив тем самым работой электростанцию, или продолжать лоббировать интересы владельцев теплоэлектростанций с их дорогим углем. Есть и еще один самый простой вариант - продолжать информировать общественность о переговорах с собственниками ЗАлКа. Идею о реприватизации комбината лучше забыть. Если ЗАлК не нужен «РусАлу», то никто другой на него точно не позарится…

Антон Лосев (УНИАН)