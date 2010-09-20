LEGO Group планирует увеличить долю рынка в Украине вдвое - до 15%

LEGO Group, один из лидеров производства игрушек в мире, открывает официальное представительство в Украине. Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, с открытием офиса будет реорганизована система дистрибуции компании, которая позволит усилить позиции LEGO Group на украинском рынке.

«Объем продаж LEGO Group в Украине в 2010 г. ожидается на уровне 60 млн. грн.; в перспективе 5-ти лет он будет составлять 250-300 млн. грн. с соответствующей долей рынка компании в 15%», - говорится в сообщении.

«Украина сегодня является одним из ключевых рынков для развития компании ввиду значительного потенциала рынка. С открытием официального офиса в Украине мы не только усилим наше присутствие на рынке и будем предоставлять больше продукции украинским потребителям, но и сможем обеспечить наилучшее ценовое предложение, оптимизировав цены на игрушки LEGO® на 10-15%», - отметил исполнительный директор та президент LEGO Group Йорген Виг КНУДСТОРП.

В сообщении говорится, что финансовые результаты LEGO Group по итогам первого полугодия 2010 г. продемонстрировали значительный рост бизнеса компании. Доход компании от продаж составил 787 млн. евро, что на 34% превышает показатель за аналогичный период 2009 года. Прибыль к налогообложению составила 209 млн. евро (124 млн. евро за аналогичный период в 2009 г.); собственный капитал компании составлял 363 млн. евро (234 млн. евро в 2009 г.). Доля LEGO Group на мировом рынке традиционных игрушек увеличилась пропорционально к росту рынка и составляет 5% (рост рынка за шесть месяцев в 2010 г. составил 2%).

По результатам первого полугодия 2010 г. объемы продаж LEGO Group в Украине выросли: по данным LEGO Group, доля компании в организованной торговле составляет 7%. LEGO Group планирует увеличить объемы продаж в Украине до 250-300 млн. грн. до 2015 года и достичь показателя доли рынка в 15%.

Справка УНИАН. LEGO Group – это частная компания с центральным офисом в г. Билунд (Дания). Владельцем LEGO Group является семья Корка КРИСТИАНСЕНА, который учредил компанию в 1932 г.

Компания производит конструктор LEGO, игрушки, прикладные и учебные материалы для детей. По результатам 2009 года прибыль до налогообложению LEGO Group составила 387,5 млн. евро; доход от продаж компании составлял 1,565 млрд. евро.