Украина увеличила производство тканей

Предприятия легкой промышленности Украины в январе-августе 2010 года увеличили производство тканей на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 57,688 млн. кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в августе т.г. в Украине было произведено 6,604 млн. кв. м тканей, что на 16,8% меньше, чем в июле, и на 15,7% меньше, чем в августе 2009 года.

Также сообщается, что производство обуви в Украине в январе-августе т.г. увеличилось на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 15,179 млн. пар.

Справка УНИАН. Предприятия легкой промышленности Украины в 2009 году сократили производство тканей на 20,1% по сравнению с 2008 годом – до 86,008 млн. кв. м.

Производство обуви в Украине в 2009 году сократилось на 8,3% – до 19,750 млн. пар.