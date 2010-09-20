ЮГОК инвестирует в развитие производства 370 млн. грн.

Акционеры ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» утвердили инвестиционную программу на 2010 год, согласно которой общий объем инвестиций составит 370 млн. грн.

Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия, переданном агентству УНИАН.

Основной объем средств – 330 млн. грн. будет направлен на реализацию инвестиционной программы, начиная с сентября текущего года.

Ключевые направления инвестирования ОАО «ЮГОК» на 2010 год: капитальные ремонты основного оборудования, а также зданий и сооружений – 114 млн. грн.; приобретение нового оборудования – 91 млн. грн.; капитальное строительство – 126 млн. грн., в т.ч. восстановление 4-й секции рудо-обогатительной фабрики №2 – 90 млн. грн.; информационные технологии – 10 млн. грн.

«Инвестиционная программа на 2010 год призвана обеспечить комбинату бесперебойную работу и заложить фундамент для развития предприятия», – приводятся в пресс-релизе слова исполняющего обязанности председателя правления ОАО «ЮГОК» Михаила КОРОЛЕНКО.

Справка УНИАН. ОАО “Южный горно-обогатительный комбинат” (г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.) является одним из основных производителей железорудного сырья – концентрата и агломерата – в Украине.