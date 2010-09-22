В «АрселорМиттал Кривой Рог» считают обвинения в контрабанде коксующегося угля необоснованными

Обвинения ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в контрабанде коксующегося угля, озвученные Государственной таможенной службой Украины, не имеют под собой никаких оснований.

Об этом в интервью УНИАН заявил источник в металлургической компании.

По его словам, заявление Гостаможслужбы о попытке контрабанды коксующегося угля, которая якобы была предпринята со стороны «АрселорМиттал Кривой Рог», вызвало в компании откровенное недоумение.

«Мы считаем его абсолютно необоснованным. В прошлом году «АрселрМиттал Кривой Рог» начал импортировать коксующийся уголь не потому, что нам этого очень захотелось, а от безысходности, так как внутриукраинские производители угольного концентрата не могли обеспечить наши потребности. С началом восстановления рынков стали в середине 2009 года в Украине возник дефицит коксующихся углей и кокса. На это наложились проблемы, возникшие на украинских шахтах, в результате производители коксующегося угля сократили поставки по контрактам. Но если в других странах в случае проблем с выполнением обязательств происходит равномерное сокращение поставок всем потребителям, то для «АрселорМиттал» в Украине поставки можно сократить до нуля. Хотя сейчас не об этом речь», – отметил собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, для того чтобы не сорвать поставки металлопродукции по контрактам АМКР, предприятие начало импортировать коксующийся уголь, в чем ему помогла материнская компания, направившая уголь из Соединенных Штатов. «АрселорМиттал Кривой Рог» подписал контракты на поставки угля из США по цене чуть более 200 долл. за 1 тонну. Такая цена полностью отвечает мировым ценам, и сейчас по этой цене продолжаются поставки коксующегося угля из Северной Америки. До определенного момента у нас никаких проблем с украинской таможней не возникало, и мы нормально растаможивали американский уголь по цене 200 долл. за 1 тонну. Правда, у компании, которая предоставляет нам услуги по растаможиванию грузов, возникли разночтения с Гостаможней в вопросе определения таможенного кода ввозимого угля, но мы расценивали это как сугубо техническую проблему. По словам представителей этой брокерской компании, таможенники сами определяют код товара и вносят его в таможенную декларацию, – пояснил источник и добавил: – В любом случае, таможенной пошлиной уголь не облагается, поэтому никаких убытков от изменения кода государство не понесло. Однако из пресс-конференции Гостаможслужбы 13 сентября мы узнаем, что нас обвиняют в контрабанде, тогда как в чем выразился сам факт контрабанды, совершенно не понятно».

По словам источника в АМКР, согласно устной информации, полученной от таможенников, причина заявлений таможни в том, что одна украинская компания ввезла коксующийся уголь из США по цене 380 долл. за 1 тонну. «После этого нам было сказано, что мы, ввозя такой же уголь по 200 долл. за тонну, занижаем его стоимость. Гостаможня заявила, что 380 долл. за тонну является индикативной ценой, и с нее мы должны платить налог на добавленную стоимость», – сказал источник. При этом он отметил, что украинская компания, импортировавшая американский уголь по 380 долл. за тонну, владеет в США производителем коксующегося угля.

Подытоживая, источник агентства сообщил, что компания «АрселорМиттал Кривой Рог» обратилась к правительству с просьбой разобраться в ситуации. «Нам важно услышать точку зрения правительства Украины на сложившуюся ситуацию. Мы хотим понять, с какой целью Гостаможня озвучила обвинения «АрселорМиттал» в попытке контрабанды, которой не было», – подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщалось в СМИ, 13 сентября т.г. в ходе пресс-конференции заместитель председателя Гостаможслужбы Украины Сергей СЕМКА сообщил, что при импорте 67,6 тыс. тонн коксующегося угля «АрселорМиттал Кривой Рог» занизил его таможенную стоимость. «В документах, поданных к оформлению, указана стоимость 107,5 млн. грн. Но экспертиза показала, что товар отличается от заявленного, а его таможенная стоимость составляет почти 203 млн. грн.», – уточнили в Гостаможслужбе.

В связи с этим Гостаможслужба возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса (попытка контрабанды) и ч. 1 ст. 201 УК (контрабанда), предусматривающим лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией товара.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО «КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.