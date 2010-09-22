В ноябре в Киеве пройдет 9-й Международный промышленный форум.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Это будет крупнейшее в Украине выставочное мероприятие в сфере машиностроения, где мы сможем продемонстрировать самые новейшие достижения и передовые технологии отечественных предприятий. А главное – посмотреть на достижения других и использовать их в наших инвестиционно-инновационных программах», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он также сообщил, что на сегодняшнем заседании Кабмин планировал принять распоряжение о подготовке и проведении Международного промышленного форума.