Импорт коксующегося угля ведет прямой дорогой в "контрабандисты"?

Проблема насыщения украинского рынка коксующимся углем не нова - почти 10 лет отечественные металлургические компании восполняют дефицит этого сырья за счет импорта. Причина в том, что наши шахты не в состоянии добывать достаточное количество качественного коксующегося угля, по вполне объективным причинам, если обычный так называемый энергетический уголь у нас в достатке, то коксующегося очень мало. Годами уголь из России, Казахстана, Польши, а затем и из Австралии и США ввозится в нашу страну, но не вместо украинских углей, а исключительно в дополнение к ним. К проблемам металлургов с пониманием относились и Минуглепром, и Минпромполитики, и, конечно, Гостаможслужба. Но 13 сентября как гром среди ясного неба прозвучало заявление таможенников о попытке контрабанды в Украину почти 70 тыс. тонн коксующегося угля из США. Самое интересное, что провинившимся был объявлен не кто иной, как «АрселорМиттал Кривой Рог» - компания, которая никогда не чувствовала недостатка внимания со стороны украинских властей, соответственно, старалась вести свой бизнес максимально прозрачно. Неужели крупнейший в мире производитель стали решил так неудачно сэкономить?

За державу обидно?

Начнем с официальных заявлений. 13 сентября в ходе пресс-конференции заместитель главы Гостаможслужбы Сергей Семка сообщил о том, что при импорте 67,6 тыс. тонн коксующегося угля "АрселорМиттал Кривой Рог" занизил его таможенную стоимость. "В документах, поданных к оформлению, указана стоимость 107,5 млн.грн. Но экспертиза показала, что товар отличается от заявленного, а его таможенная стоимость составляет почти 203 млн.грн.", - уточнили в Гостаможне.

В этой связи таможня возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 15 УК ("попытка контрабанды") и ч. 1 ст. 201 УК ("контрабанда"), предусматривающим лишение свободы от трех до семи лет с конфискацией товара.

Как отметил УНИАН источник в «АрселорМиттал Кривой Рог», обвинение в контрабанде коксующегося угля, озвученные Государственной таможенной службой Украины, вызвали глубокое недоумение в компании. «Мы считаем его абсолютно необоснованным. В прошлом году «АрселорМиттал Кривой Рог» начал импортировать коксующийся уголь и делали мы это не потому, что нам так захотелось, а от безысходности, так как внутриукраинские производители угольного концентрата не могли обеспечить наши потребности. С началом восстановления рынков стали в середине 2009 года, в Украине возник дефицит коксующихся углей и кокса. На это наложились проблемы, возникшие на украинских шахтах, в результате производители коксующегося угля сократили поставки по контрактам. Но если в других странах, в случае проблем с выполнением обязательств, происходит равномерное сокращение поставок всем потребителям, то для АрселорМиттал в Украине поставки можно сократить до нуля. Хотя сейчас не об этом речь», - отметил собеседник агентства.

По его словам, для того, чтобы не сорвать поставки металлопродукции по контрактам АМКР, предприятие начало импортировать коксующийся уголь, в чем ему помогла материнская компания, направившая уголь из Соединенных Штатов. «АрселорМиттал Кривой Рог» подписал контракты на поставки угля из США по цене чуть более 200 долл. за 1 тонну. Она полностью отвечает мировым ценам, и сейчас по этой цене продолжаются поставки коксующегося угля из Северной Америки. До определенного момента у нас никаких проблем с украинской таможней не возникало, мы нормально растаможивали американский уголь. Правда, у компании, которая предоставляет нам услуги по растаможке грузов, возникли разночтения с Гостаможней в вопросе определения таможенного кода, ввозимого угля, но мы расценивали это как сугубо техническую проблему. По словам представителей этой брокерской компании, таможенники сами определяют код товара и вносят его в таможенную декларацию. В любом случае, таможенной пошлиной уголь не облагается, поэтому никаких убытков от изменения кода государство не понесло. Однако, с пресс-конференции Гостаможслужбы 13 сентября мы узнаем, что нас обвиняют в контрабанде, тогда как в чем выразился сам факт контрабанды совершенно не понятно», - подчеркнул источник.

Он также отметил, что, согласно устной информации, полученной от таможенников, причина заявлений в том, что одна украинская компания ввезла коксующийся уголь из США по цене 380 долл. за 1 тонну. «После этого нам было сказано, что мы, ввозя такой же уголь по 200 долл. за тонну, занижаем его стоимость. Гостаможня заявила, что 380 долл. за тонну является индикативной ценой и с нее мы должны платить налог на добавленную стоимость», - пояснил источник. При этом он сказал, что украинская компания, импортировавшая американский уголь по 380 долл. за тонну, владеет в США производителем коксующегося угля.

Источник сообщил, что «АрселорМиттал Кривой Рог» обратился в Кабмин с просьбой разобраться в ситуации. «Нам важно услышать точку зрения правительства Украины на сложившуюся ситуацию. Мы хотим понять, с какой целью Гостаможня озвучила обвинения АрселорМиттал в попытке контрабанды, которой не было», - подчеркнул собеседник агентства.

Если сопоставить цифры, предоставленные таможней, с теми, о которых говорит источник в АМКР, то они полностью совпадают. 203 млн. грн. за 67,6 тыс. тонн кокса как раз и дают цену 380 долл. за 1 тонну, а 107,5 млн. грн. за тот же объем, соответствуют 201 долл. за тонну угля. Разобраться кто прав в этой истории, в принципе не сложно, отслеживанием цен на рынках сырья для металлургической промышленности занимается ряд экспертно-аналитических структур. Есть такие специалисты и в Украине…

Почем уголек?

Что касается истинной стоимости, то, генеральный директор ассоциации «Укркокс» Анатолий Старовойт сообщил, что средняя цена коксующегося угля происхождением из Северной Америки составляет около 200 долл. «Конечно, все зависит от марки угля, но средняя цена - на уровне 200 долл. за 1 тонну», - сказал А.Старовойт. При этом он уточнил, что украинские коксохимики, как и в предыдущие годы, испытывают дефицит отечественных коксующихся углей как в качественном, так и в количественном отношении. «Около 30% углей нам приходится импортировать, что составляет приблизительно 8 млн. тонн в год Первое место по объемам импорта в Украину занимают российские коксующиеся угли, которые завозят в Украину «Евраз», ИСД и другие меткомпании. Практически все их берут», - подчеркнул глава «Укркокса».

Говоря об американских углях, А.Старовойт отметил, что их доля в общем объеме импорта коксующегося угля составляет около 16%, или приблизительно 1,2-1,3 млн. тонн в год.

Возможно, средняя цена в 200 долл. за 1 тонн, о которой говорит гендиректор «Укркокса», предполагает, что в США можно купить уголь как по 20 долл. за тонну, так и по 380. Кстати, при этом получается, что таможня, так или иначе, посчитала уголь, завезенный в Украину АрселорМиттал, по его максимально возможной стоимости, что уже подозрительно. Если же учесть, что по 20 долл. за тонну вы не купите в США даже тонны угольной пыли, то получается что-то совсем странное…

В Украинском государственном информационно-аналитическом центре мониторинга внешних товарных рынков "Держзовнишинформ" (ДЗИ) сообщили, что с начала 2010 года в Украину было импортировано около 800 тыс. тонн коксующихся углей из США. «На протяжении 8 месяцев 2010 года цена 1 тонны высококачественного коксующегося угля из США колебалась на мировом рынке в пределах 180-210 долл. за 1 тонну. На последний квартал 2010 года базовая цена на самые хорошие австралийские коксующиеся угли будет составлять на мировом рынке около 210 долл. за 1 тонну», - уточнил главный специалист департамента промышленных и сырьевых ресурсов ДЗИ Александр Славинский.

Теперь жестко встает вопрос - откуда Гостаможня взяла цифру в 380 долл. за 1 тонну, когда на протяжении 2010 года цена на лучший коксующийся уголь в мире не превышала 250 долларов. По такой стоимости на пике спроса в начале года коксующийся уголь поставлялся из Австарлии в Индию и Китай. Американский уголь выше 225 долларов не покупался. Получается, что такой индикатив был установлен исключительно на основе цены, по которой американский уголь ввозился в Украину некой компанией, к тому же владеющей в США угледобывающим активом. Если действовать таким образом, то в контрабандисты, при желании, можно записать любого импортера коксующегося угля. Не наше дело гадать на кофейной гуще, почему этим контрабандистом назначили именно АМКР. Мы так же не будем строить предположений, по какой причине компания, о которой говорят таможенники, фактически купила сама у себя уголь по цене в два раза выше рыночной. Будем надеяться, что история с обвинением АМКР в контрабанде окажется недоразумением, возникшим исключительно по причине страстного желания таможенников пополнить госбюджет. Эксцесс исполнителя, как говорится…

Сергей Закруткин (УНИАН)