Председателем набсовета НЗФ назначен Котляренко

Акционеры ОАО «Никопольский завод ферросплавов» (Днепропетровская обл.) назначили председателем наблюдательного совета ОАО Александра КОТЛЯРЕНКО.

Как сообщается на официальном сайте ГКЦБФР, соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров 22 сентября т.г.

Акционеры также вывели из состава набсовета Ларису МЕЛЬНИЧУК и избрали вместо нее Евгения ГИНЕРА сроком на 5 лет.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в администрации НЗФ, акционеры приняли решение о продлении полномочий сроком на 5 лет председателя правления предприятия Владимира КУЦИНА и членов правления.

Справка УНИАН. ОАО «Никопольский завод ферросплавов» – крупнейшее в Украине предприятие по производству силикомарганца и ферромарганца.

Основной продукцией НЗФ являются марганцевые ферросплавы – силикомарганец и ферромарганец, производимые на крупнейших в мире ферросплавных печах. Производственные мощности завода позволяют выпускать в год более 1 млн. тонн силикомарганца, 250 тыс. тонн ферромарганца высокоуглеродистого, свыше 15 тыс. тонн ферромарганца среднеуглеродистого, до 60 тыс. тонн флюсов различных марок, 50 тыс. тонн электродной массы.

2009 год НЗФ закончил с чистым убытком 1 млрд. 76,246 млн. грн. В 2008 году этот показатель составлял 1 млрд. 268,820 млн. грн.