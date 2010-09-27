Председателем набсовета ЮГОКа избран Лагутин

На внеочередном собрании акционеров ОАО “Южный горно-обогатительный комбинат” (ЮГОК, г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.) 27 сентября председателем наблюдательного совета ОАО избран Константин ЛАГУТИН.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, на собрании акционеров избраны новый состав набсовета и правления ОАО «ЮГОК». Председателем правления утвержден Михаил КОРОЛЕНКО, ранее исполнявший обязанности председателя.

Справка УНИАН. К. ЛАГУТИН занимает должность вице-президента, руководителя Дивизиона «Руда» компании "Evraz Group"(Россия).

ОАО “Южный горно-обогатительный комбинат” является одним из основных в Украине производителей железорудного сырья - концентрата и агломерата.

Основными акционерами ОАО «ЮГОК» являются ЗАО "Смарт-холдинг" и компании-собственники "Evraz Group".

В январе-августе 2010 г. объем производства концентрата на ЮГОКе увеличился на 38,4% - до 5, 869 млн. тонн по сравнению с январем-августом 2009 г. Производство агломерата за этот же период увеличилось на 61% - до 1,090 млн. тонн.