«Стирол» планирует запустить еще один завод по производству аммиака
На концерне «Стирол» (г. Горловка, Донецкая обл.) новые собственники планируют запустить еще один завод по производству аммиака.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК.
Отвечая на вопрос о том, когда на результатах работы концерна скажется деятельность нового иностранного собственника, который недавно приобрел это украинское предприятие, губернатор сказал, что уже в третьем-четвертом квартале текущего года можно будет судить о результатах. При этом он добавил, что результаты станут существенны после того, как на концерне будет запущен еще один завод по производству аммиака.
«Результаты деятельности их мы увидим по итогам за третий, а еще лучше – за четвертый квартал. Не за год, а за квартал, я подчеркиваю. Мы увидим все плюсы и минусы, и первое – мы увидим после того, как будет еще запущен один завод по производству аммиака в ближайшее время», - сказал А. БЛИЗНЮК. На уточняющий вопрос журналистов, насколько сегодня имеется потребность в запуске нового завода, губернатор ответил, что это «право собственника».
Как сообщал УНИАН, в сентябре текущего года ОАО «Концерн «Стирол» вошел в состав подконтрольного Group DF химического холдинга Ostchem Group. При этом прогнозируется, что годовой объем инвестиций в азотные предприятия холдинга составит около 100 млн. долл.
Справка УНИАН. OstChem Holding AG основан в Вене (Австрия) в 2004 году. В настоящее время холдинговая группа OstChem владеет компаниями и предприятиями в Восточной, Центральной Европе и Центральной Азии, включая Украину, Эстонию, Россию, Швейцарию, Италию и Таджикистан.
90% акций OstChem Holding AG принадлежат Group DF украинского бизнесмена Дмитрия ФИРТАША.
Концерн «Стирол» основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений – поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида, крупнейший в Украине производитель полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.