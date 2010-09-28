Гендиректором ЦГОКа назначен Павел Тимошенко

Акционеры ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» (г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.) на внеочередном общем собрании 24 сентября назначили генеральным директором предприятия сроком на 2 года Павла ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в сообщении предприятия, размещенном на официальном интернет-сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Ранее П.ТИМОШЕНКО занимал должность гендиректора ОАО «Криворожский центральный рудоремонтный завод» и ЗАО «Криворожский завод горного оборудования».

Как сообщал УНИАН, решением Наблюдательного совета ОАО «ЦГОК» от 29 апреля 2010 г. с должности генерального директора был уволен Михаил КОРОЛЕНКО. Временно исполняющим обязанности гендиректора предприятия был назначен Виктор ДЕРБАС.

Справка УНИАН. ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» - единственное предприятие в Украине, которое одновременно использует открытый и подземный способы добычи руды, а также вовлекает в переработку отходы обогащения. Предприятие специализируется на добыче, переработке и производстве сырья для металлургической промышленности - окатышей и железорудного концентрата. Годовая производственная мощность комбината на сегодня составляет более 5,9 млн. тонн железорудного концентрата и свыше 2,2 млн. тонн окатышей.

ЦГОК входит в Горнорудный дивизион Группы "Метинвест".

Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

В 2009 году «ЦГОК» сократил выручку на 49% относительно 2008 г. - до 2 млрд. 594,8 млн. грн. Чистая прибыль уменьшилась в 7,7 раз - до 249,4 млн. грн.