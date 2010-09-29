Кинах: Украина и Россия должны углублять сотрудничество

Украине и России необходимо интенсифицировать торгово-экономическое сотрудничество, активизировать партнерские отношения в приоритетных направлениях и углублять двустороннее межрегиональное сотрудничество, учитывая снижение товарооборота между двумя странами в прошлом году, убежден президент УСПП Анатолий КИНАХ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСПП, об этом он заявил во время Уральского форума российско-украинского сотрудничества, который состоялся в Екатеринбурге.

«Украине и России, которые исторически являются взаимозависимыми с ресурсной и технологической точки зрения, необходимо развивать межрегиональные кооперационные связи, максимально использовать внутренние рынки друг друга, в первую очередь для того, чтобы не попадать в зависимость от конъюнктуры рынков третьих стран», - подчеркнул А.КИНАХ.

Во время выступления президент УСПП обратил внимание на расширение эффективных форм экономического взаимодействия – формирование мощных финансово-промышленных групп и вертикально-интегрированных компаний в таких направлениях, как титано-магниевое производство, нефтегазовая сфера, производство специальной техники, оборонно-промышленный комплекс, перерабатывающая промышленность и т. п.

Для усиления межрегиональных хозяйственных связей Украины и России А.КИНАХ считает целесообразным создание Уральско-украинского торгового дома, деятельность которого будет способствовать налаживанию отношений украинских деловых кругов с партнерами индустриально-промышленного комплекса Уральского региона, который является одним из мощнейших в России.

Президент УСПП выразил убеждение, что установление прямых торгово-экономических связей между территориальными структурами России и Украины и поддержка этих региональных взаимоотношений на государственном уровне станет одним из существенных направлений повышения эффективности экономического сотрудничества обоих государств.