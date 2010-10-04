«АрселорМиттал» заявляет о нарушении законодательства

ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и компания АрселорМиттал встревожены пренебрежением к законам Украины и международному законодательству, продемонстрированным на первом судебном заседании по иску Генеральной прокуратуры Украины против Фонда госимущества Украины и компании. Об этом говорится в пресс-релизе «АрселорМиттал», переданном агентству УНИАН.

Как отмечается в пресс-релизе, на первом заседании Хозяйственного суда Киева, состоявшемся 1 октября, судья отклонил или проигнорировал все ходатайства ответчиков. «Еще не успев перейти к рассмотрению дела по сути, судья нарушил требования международного права (нормы Конвенции о вручении за рубежом судебных и внесудебных документов по гражданским или коммерческим делам) и отказался передать дело на рассмотрение в Коммерческом Арбитражном Суде (МКАС) при Торгово-промышленной палате Украины, как того четко требует Договор купли-продажи пакета акций «Криворожстали». Более того, невзирая на то, что представителей одного из истцов – Кабинета министров Украины – не было на судебном заседании, судья все же перешел к рассмотрению дела по сути», - говорится в сообщении компании.

Отмечается также, что, так и не приняв никакого решения по делу, судья назначил следующее заседание суда на 5 октября. «Тот факт, что следующее судебное заседание по такому комплексному делу назначено так скоро, вызывает серьезнее вопросы относительно намерений суда. Такое предвзятое ведение дела станет серьезным сигналом деловым кругам о реальном положении дел с защитой прав инвесторов в Украине», - убеждены в «АрселорМиттал».

Как сообщал УНИАН, в июле 2010 года ГПУ выдвинула иск к Фонду госимущества Украины (ФГИУ) и компании "АрселорМиттал Дуйсбург ГМбХ" об отмене Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи от 14 мая 2009 г. Вместе с тем, по данным АМКР, согласно Договору о купле-продаже «Криворожстали», все споры между сторонами подлежат рассмотрению исключительно в Международном коммерческом арбитражном суде (МКАС) при Торгово-промышленной палате Украины (ТППУ). «Вопреки положениям Договора купли-продажи, Генпрокуратура обратилась с иском не к МКАС, а к Хозяйственному суду, тем самым нарушив условия Договора. Это является грубым нарушением украинского и международного права», - настаивает «АрселорМиттал Кривой Рог».

В компании уточняют, что в случае иска к иностранному юридическому лицу действуют нормы Конвенции о вручении за рубежом судебных и внесудебных документов по гражданским или коммерческим делам, к которой присоединилась Украина. «Нормы Конвенции в части соблюдения процедуры оповещения ответчика-нерезидента не были выполнены, и к первому слушанию, которое было назначено, но не состоялось 15 сентября (по официальному утверждению суда – «из-за неявки обеих сторон»), компания-ответчик не была проинформирована об иске. Насколько нам известно, должным образом ответчик не проинформирован и на данный момент, и, похоже, нормы Конвенции будут нарушены снова: процедура осведомления ответчика-нерезидента, согласно Конвенции, может занять около полугода, а суд уже назначен на 1 октября 2010 года», - сообщается в пресс-релизе.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО «КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.