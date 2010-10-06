МЧС Украины отслеживает ситуацию в Венгрии после экологической катастрофы

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы отслеживает ситуацию в Венгрии после экологической катастрофы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, по поручению в.и.о. министра Михаила БОЛОТСКИХ на базе Главного управления МЧС Украины в Закарпатской области сформирована мобильная оперативная группа. В составе группы - 7 специалистов от Управления спасательных сил и Управления гражданской защиты. Также подготовлен резерв инженерной техники в количестве 17 единиц и 42 специалиста личного состава служб области.

Мобильная оперативная группа осуществляет мониторинг ситуации в Венгерской Республике. В случае обращения руководства Венгрии по решению Кабинета министров Украины она готова выехать на место чрезвычайного происшествия для оказания помощи.

Кроме того, МЧС проведен расчет сил, которые в случае необходимости могут выехать в Венгрию и оказать помощь.

Угрозы попадания шлама и ядовитых веществ в р. Тиса и на территорию Украины нет.

Как сообщал УНИАН, 4 октября в Венгрии в результате взрыва на алюминиевом заводе, расположенном в 160 километрах от Будапешта, вытекло около 600-700 тысяч кубических метров токсичного вещества. Вещество является смесью воды и жидких промышленных отходов, которые содержат тяжелые металлы, и признано специалистами опасным для жизни.

В результате экологической катастрофы погибли четыре человека, госпитализировано более 120 человек, ядовитые химикаты попали в реки в провинции Веспрем и угрожают загрязнением Дунаю.

Жителей населенных пунктов, расположенных в районе бедствия, пришлось эвакуировать на вертолетах. В отдельных районах страны объявлено чрезвычайное положение.

Больше всего пострадали семь населенных пунктов, в некоторых из них глубина токсичной жидкости достигает двух метров. Несколько населенных пунктов буквально похоронены под токсичными потоками.

Венгерские власти заявили, что стране нужно больше года и десятки миллионов долларов для ликвидации последствий катастрофы.