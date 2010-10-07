Цены производителей промпродукции с начала года выросли на 15,2%

В Украине цены производителей промышленной продукции в сентябре 2010 года, по сравнению с августом (показатель к предыдущему месяцу), выросли на 0,1%, с начала года (показатель к декабрю 2009 года) – на 15,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Рост цен производителей в сентябре 2010 года против показателя сентября 2009 года составил 19,2%, в январе-сентябре 2010 года против аналогичного периода 2009 года — 21,5%, в III квартале 2010 года против II квартала 2010 года — 1,5%, против III квартала 2009 года — 22,2%.

Справка УНИАН. В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в декабре 2009 года по сравнению с ноябрем 2009 года составил 1%, с начала 2009 года (к декабрю 2008 года) – 14,3%.