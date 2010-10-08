Власти Венгрии просят ЕС помочь в ликвидации экологической катастрофы

Власти Венгрии обратились в четверг вечером к Еврокомиссии с просьбой активировать механизм гражданской защиты Евросоюза на случай техногенных катастроф в связи с последствиями аварии на глиноземном комбинате на западе Венгрии, которая вызвала разлив ядовитых промышленных отходов, передает РИА «Новости».

Еврокомиссия, со своей стороны, пообещала, что необходимая помощь будет оказана в самое ближайшее время.

Еврокомиссия в четверг выразила готовность в самое ближайшее время оказать необходимую для этого Венгрии помощь, которая предусматривает активизацию механизма гражданской защиты ЕС, в котором задействованы все 27 членов этой региональной организации плюс Хорватия, Лихтенштейн, Исландия и Норвегия.

Кроме того, вчера "красный шлам" достиг реки Мошони-Дуна, западного рукава Дуная, у границы с Австрией и Словакией. "Шлам" также наполняет воды впадающей в Дунай реки Раба. Власти Венгрии заявили о гибели в результате аварии экосистемы реки Марцаль, в воды которой попало значительное количество отходов из Торны.

Как сообщал УНИАН, 4 октября в Венгрии в результате взрыва на алюминиевом заводе, расположенном в 160 километрах от Будапешта, вытекло около 1,1 миллиона кубических метров токсичного вещества. Вещество является смесью воды и жидких промышленных отходов, которые содержат тяжелые металлы, и признано специалистами опасным для жизни.

В результате экологической катастрофы погибли четыре человека, госпитализировано более 120 человек, ядовитые химикаты попали в реки.

Жителей населенных пунктов, расположенных в районе бедствия, пришлось эвакуировать на вертолетах. В отдельных районах страны объявлено чрезвычайное положение.

Больше всего пострадали семь населенных пунктов, в некоторых из них глубина токсичной жидкости достигает двух метров. Несколько населенных пунктов буквально похоронены под токсичными потоками.

Венгерские власти заявили, что стране нужно больше года и десятки миллионов долларов для ликвидации последствий катастрофы.