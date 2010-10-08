Сивкович: Кабмин пересмотрит программы развития вооружения и военной техники

Кабинет министров внесет коррективы в государственные целевые программы развития вооружения и военной техники.

Так, вице-премьер-министр Владимир СИВКОВИЧ поручил провести детальную ревизию программ, концепций развития вооружения и военной техники, в частности корабля для Военно-Морских сил типа “Корвет”, многофункционального-ракетного комплекса, самолета Ан-70 и других, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра.

Также, по его поручению, остановлены финансирования программ, которые на сегодня не прошли установленную процедуру разработки, согласования Кабмином и не имеют детальных расчетов, но продолжают получать финансирование из государственного бюджета.

В.СИВКОВИЧ также подчеркнул, что ни одна программа разработки вооружения и военной техники не будет финансироваться без аванпроектов, если не будет доказана ее целесообразность и возможность промышленности Украины воплотить ее в жизнь.

Вице-премьер-министр констатировал, что при разработке новой техники не учитывается, что промышленность Украины потеряла около 30% технологического потенциала, и поэтому, учитывая этот факт, Минобороны совместно с Минпромполитики должны пересмотреть свои программы.

По информации вице-премьер-министра, с 1993 году было прекращено финансирование около 600 программ разработки вооружения и военной техники из-за их признания ошибочными или устаревшими, хотя на них были потрачены миллиарды гривень.