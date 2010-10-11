Производство легковых авто в Украине за 9 месяцев сократилось на 15%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-сентябре т.г., по оперативным данным, сократилось на 15,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 47,838 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным ассоциации, производство автобусов в Украине в январе-сентябре т.г. увеличилось в 2,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 1 920 штук.

Также в сообщении сказано, что производство грузовых автомобилей в Украине за 9 месяцев т.г. увеличилось в 2,1 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 3 732 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году производство легковых автомобилей в Украине сократилось на 83,6%, по сравнению с 2008 годом, до 65,7 тыс. штук. Производство автобусов в Украине в 2009 году сократилось на 85,4%, по сравнению с 2008 годом, до 1 473 штук, а производство грузовых автомобилей сократилось на 78,8% – до 2 499 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), корпорация «Богдан», ЗАО «Еврокар», корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (ЗАО «Черниговский автозавод» и ЗАО «Бориспольский автозавод») и др.