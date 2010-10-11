В Венгрии почти завершены работы по возведению аварийной дамбы

Работы по возведению новой дамбы на глиноземном комбинате на западе Венгрии, призванной предотвратить повторный разлив токсичных отходов, закончены на 70%.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Национальной службы по действию в чрезвычайных ситуациях Тибора ДОБШОНА.

«Новая дамба готова уже на 70%. В ночь на понедельник ситуация радикальным образом не изменилась, работы продолжаются без перерыва», - заявил Т.ДОБШОН. Он добавил, что ширина заграждения будет составлять 30 м, длина - 1,5 тыс. м, а высота - 4 м.

Как сообщалось, 4 октября на принадлежащем компании MAL Zrt крупном глиноземном комбинате Ajkai Timfoldgyar Zrt в районе города Колонтар в 160 километрах западнее Будапешта произошел взрыв, разрушивший плотину резервуара с ядовитыми отходами - так называемым красным шламом. После взрыва из резервуара вылилось примерно 1,1 млн. кубометров токсичных веществ. Число жертв, по последним данным, достигло семи человек. Один житель Колонтара до сих пор считается пропавшим без вести. Около 120 человек получили травмы и химические ожоги (из них 40 находятся в тяжелом состоянии), сотни людей эвакуированы.

В воскресенье Т. ДОБШОН сообщил, что стена резервуара перестала пускать трещины и положение стабилизировалось.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор ОРБАН заявлял, что северная стена резервуара с ядовитыми отходами может обрушиться до конца выходных. По словам премьер-министра, в результате новой утечки вылиться могут около 500 тысяч кубометров красного шлама.

В связи с угрозой повторного разлива ядовитых веществ власти Венгрии уже эвакуировали около тысячи жителей Колонтара.

По словам министра по делам окружающей среды Венгрии Золтана ИЛЛЕША, полная ликвидация последствий аварии может продлиться "многие месяцы и стоить десятки миллионов евро".

Компания-владелец комбината принесла извинения семьям жертв экологической катастрофы и заявила о готовности "в соответствии с мерой своей ответственности" выплатить компенсацию за урон, нанесенный разливом.

З.ИЛЛЕШ оценил предполагаемую сумму выплат в 73 млн. евро.

В связи с аварией возбуждено уголовное дело по статье "халатность".