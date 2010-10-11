Россия может облегчить импорт труб - Путин

Россия может облегчить импорт труб, если российские производители будут «задирать цены».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил на совещании по вопросу развития газовой отрасли до 2030 года в Новом Уренгое.

«Металлургическому комплексу мы серьёзно помогаем, защищаем внутренний рынок. Но в ответ рассчитываем, что отечественные производители труб не будут злоупотреблять своим доминирующим положением на рынке и задирать цены. В противном случае, я уже говорил об этом неоднократно, в том числе и на встречах с металлургами, будем вынуждены пересмотреть наши подходы, включая размеры пошлин, ввозных пошлин, и импортных квот», - сказал В.ПУТИН.

Он не исключил, что в таком случае власти будут снижать пошлины, а ввозные квоты – увеличивать.

Премьер-министр РФ отметил, что за ближайшие 20 лет спрос на трубы со стороны газовой отрасли составит 10-12 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля т.г. Минэкономики Украины и Минэкономразвития России подписали протокол о внесении изменений в соглашение между сторонами от 30 января 2005 года, которое предусматривает, что Россия увеличивает квоту на экспорт труб из Украины до 260 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Федеральная таможенная служба РФ с 1 апреля 2010 г. при таможенном оформлении украинской трубной продукции руководствуется постановлением правительства РФ №824 от 29 декабря 2005 года, предусматривающим взимание антидемпинговых пошлин в отношении импорта украинских труб.

9 апреля в эфире телеканала "Интер" премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил надежду, что в ближайшие дни Украине удастся договориться о беспошлинной поставке труб в Россию.

Он подчеркнул важность для Украины российского рынка, отметив, что в прошлые годы Украина поставляла в Россию ежегодно до 300 тыс. тонн трубной продукции.

27 апреля премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил, что Россия разрешит беспошлинный ввоз 260 тыс. тонн украинских труб в год.