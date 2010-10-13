Украинские металлурги за 9 месяцев нарастили производство на 8-12%

Украинские металлурги за 9 месяцев этого года нарастили производство основных видов продукции относительно аналогичного периода 2009 г. на 8-11,7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил генеральный директор объединения металлургических заводов «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

За январь-сентябрь метпредприятия произвели 20,293 млн. тонн чугуна, что на 1,534 млн. тонн или на 8,1% больше аналогичного показателя 2009 года.

Производство стали увеличилось на 11% или 2,404 млн. тонн – до 24,105 млн. тонн.

Производство общего проката за 9 месяцев т.г. возросло на 11,7% или на 2,365 млн. тонн – до 22,626 млн. тонн.

По словам В.ХАРАХУЛАХА, в сентябре сохранилась тенденция наращивания производства.

В.ХАРАХУЛАХ уточнил, что в сентябре, по сравнению с августом, среднесуточное производство чугуна увеличилось на 4,6 тыс. тонн – до 74,8 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, украинские металлурги за 8 месяцев т.г. нарастили производство основных видов продукции на 8%-12%.