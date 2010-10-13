Левочкин: «АрселорМиттал» и Кабмин найдут общий язык

Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН считает, что в ближайшее время компания «АрселорМиттал», владеющая металлургическим комбинатом «Криворожсталь», и правительство найдут общий язык.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ЛЕВОЧКИН заявил на брифинге в Администрации Президента.

С.ЛЕВОЧКИН напомнил, что Фонд государственного имущества Украины без согласования с правительством отсрочил выполнение инвестиционной программы компании «АрселорМиттал».

«Реакция Генпрокуратуры была соответствующей», - сказал он.

Глава Администрации Президента считает, что естественно было бы вернуться к заключению нового инвестиционного соглашения.

С.ЛЕВОЧКИН сообщил, что президент компании «АрселорМиталл», который на будущей неделе посетит Украину, и правительство найдут общий язык.

Глава Администрации Президента напомнил о принципиальной позиции главы государства в этом вопросе - реприватизации металлургического комбината «Криворожсталь» не будет. На реплику корреспондента УНИАН, «а как относительно перепродажи», С.ЛЕВОЧКИН отметил, реприватизация и перепродажа - это разные вещи.

Как сообщал УНИАН, в июле 2010 года Генеральная прокуратура Украины подала иск к Фонду госимущества Украины (ФГИУ) и компании "АрселорМиттал Дуйсбург Гмбх" об отмене Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи от 14 мая 2009 года.

12 октября Хозяйственный суд Киева прекратил рассмотрение дела по иску Генеральной прокуратуры к ФГИУ и компании “АрселорМиттал” о признании незаконным Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи “Криворожстали”. Свое решение судья принял на основании отказа Генпрокуратуры от соответствующего иска к ФГИУ и “АрселорМиттал”.

Сегодня, 13 октября, в пресс-релизе Генпрокуратура сообщила, что отозвала свой иск к компании "АрселорМиттал Дуйсбург ГМБХ" (АМД) для проверки выполнения на меткомбинате «АрселорМиттал Кривой Рог» инвестиционных обязательств в социальной сфере.

Как отмечается в пресс-релизе, проведенной Генпрокуратурой проверкой было установлено, что Дополнительное соглашение, подписанное между ФГИУ и АМД о продлении сроков выполнения компанией инвестобязательств, не отвечает требованиям законодательства. В частности, в прокуратуре отметили, что Дополнительное соглашение было заключено без согласования с Кабинетом министров Украины, а профсоюзный комитет ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" не был вовлечен в участие в разработке Дополнительного соглашения и не дал согласия на его заключение.

«Ввиду этого, Генеральной прокуратурой Украины 13 июля 2010 года в Хозяйственный суд Киева был предъявлен иск о признании указанного соглашения недействительным.

Во время рассмотрения дела компания "АрселорМиттал Дуйсбург ГМБХ" предоставила доказательства о выполнении взятых во время приватизации "Криворожстали" обязательств и заверила, что ею и в дальнейшем будут выполняться инвестиционные обязательства, предусмотренные Договором купли-продажи акций комбината, в частности в социальной сфере. Ввиду этого, Генеральная прокуратура Украины отозвала иск для проверки указанных обстоятельств», - отмечается в пресс-релизе ГПУ.

8 октября во время официального визита во Францию Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что вопрос о пересмотре договора с компанией "АрселорМиттал" не будет подниматься.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GMBH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО «КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более чем 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является наибольшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.