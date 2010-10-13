"АрселорМиттал Кривой Рог" остановил печь из-за отсутствия заказов

Меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" 12 октября остановил печь №3 проволочного стана сортопрокатного цеха №2 из-за отсутствия заказов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса сообщил представитель комбината.

По его словам, в результате производство катанки сократится на 50%.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО «КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

«Арселор Миттал Кривой Рог» в 2009 г. сократил производство основных видов продукции на 17,2- 21,6%.