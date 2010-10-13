Металлургические предприятия Украины увеличили потребление газа

Украинские металлургические предприятия в сентябре увеличили потребление природного газа по сравнению с августом на 20 млн. кубометров (примерно на 5%) – до 404 млн. кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил генеральный директор объединения металлургических заводов «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

Среднесуточное потребление природного газа металлургами в сентябре составило 13,5 млн. кубометров против 12,4 млн. кубометров в августе и 13,8 млн. кубометров за 9 месяцев 2010 г.

По словам В. ХАРАХУЛАХА, рост потребления природного газа в сентябре объясняется «частой работой доменных печей предприятий на холостом ходу, в режиме ожидания».

По данным «Металлургпрома», в сентябре производство чугуна металлургическими предприятиями Украины выросло по сравнению с августом на 3,1% до 2,245 млн. тонн, стали — на 5,5% до 2,742 млн. тонн, проката — на 7,8% до 2,634 млн. тонн.