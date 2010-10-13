Метпредприятия в ноябре планируют произвести 2,8 млн. т проката - «Металлургпром»

В ноябре т.г. металлургические предприятия Украины планируют произвести 2,77 млн. тонн проката, 2,43 млн. тонн чугуна, 2,91 млн. тонн стали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил генеральный директор объединения металлургических заводов «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

Запланированное на ноябрь среднесуточное производство чугуна составит 81 тыс. тонн, стали — 97 тыс. тонн и проката — 92,3 тыс. тонн.

Для обеспечения заявленных объемов производства на ноябрь метпредприятиям потребуется 575 тыс. тонн аглоруды, 1,605 млн. тонн железорудного концентрата, 360 тыс. тонн агломерата, 840 тыс. тонн окатышей, 930 тыс. тонн известняков, 1,27 млн. тонн металлургического кокса и 480 тыс. тонн металлолома.

По данным объединения «Укррудпром», все заявки металлургов на ноябрь по известнякам и железорудному сырью будут обеспечены в полном объеме. Также планируется импортировать 70 тыс. тонн аглоруды и 50 тыс. тонн концентрата.

По распределению объединения «Укркокс» потребность метпредприятий на ноябрь также обеспечивается полностью.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2010 г. производство чугуна в Украине выросло по сравнению с августом на 3,1% до 2,245 млн. тонн, стали — на 5,5% до 2,742 млн. тонн проката — на 7,8% до 2,634 млн. тонн.