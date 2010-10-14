Кабмин активизирует реализацию договоренностей с Казахстаном

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал ряд поручений с целью обеспечения реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита 14-15 сентября 2010 года в наше государство Президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Согласно поручению главы государства, министр экономики Василий ЦУШКО, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО, министр промышленной политики Дмитрий КОЛЕСНИКОВ, министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК, генеральный директор Национального космического агентства Юрий АЛЕКСЕЕВ, министр культуры и туризма Михаил КУЛИНЯК, министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ, министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО и председатель Государственной службы экспортного контроля Владимир ДЕМЁХИН должны на протяжении этого и следующего годов обеспечить выполнение Плана действий Украина-Казахстан на 2010-2011 годы (Дорожной карты - 3) и Протокола о внесении изменений и дополнений в этот План действий.

Министры и другие руководители соответствующих учреждений до 20 декабря должны проработать вопрос возможного участия украинских предприятий в реализации Стратегического плана развития Казахстана до 2020 года и Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию до 2014 года.

Кроме того, Президент поручил Ю.БОЙКО и руководителю НАК “Нафтогаз Украины” Евгению БАКУЛИНУ до 30 декабря принять меры по возобновлению транзита казахстанской нефти через территорию Украины в объеме до 8 млн. тонн в год (начиная с 2011 года).

В тот же срок Ю.БОЙКО, Д.КОЛЕСНИКОВ и Е.БАКУЛИН должны подать в Кабмин конкретные предложения относительно возможности участия украинских предприятий в разработке месторождений нефти и газа на территории Казахстана.

Также до 30 декабря Ю.БОЙКО, Е.БАКУЛИНУ и К.ГРИЩЕНКО поручено завершить переговорный процесс относительно участия казахстанских предприятий в строительстве терминала по перевалке сжиженного газа в украинском порту и подать на рассмотрение правительству конкретные предложения.

Кроме того, в первом полугодии 2011 года Ю.БОЙКО, К.ГРИЩЕНКО и председатель Госкомитета ядерного регулирования Елена МИКОЛАЙЧИК должны разработать трехсторонний план сотрудничества (совместно с Российской Федерацией) по добыче урана и производству ядерного топлива (урановых таблеток) для атомных электростанций.

В тот же период должны быть изучены возможности привлечения украинских предприятий к строительству в Казахстане тепловых электростанций и Балхашской атомной электростанции, а также реконструкции Экибастузской ГРЭС-1, ГРЭС-2. Поручено также в декабре текущего года предоставить казахстанской стороне обоснованные предложения относительно участия Казахстана в сооружении нефтеперерабатывающего завода в Украине.

Кроме того, Президент поручил Д.КОЛЕСНИКОВУ, К.ЕФИМЕНКО и К.ГРИЩЕНКО в январе 2011 года подготовить и предоставить казахстанской стороне обоснованные предложения относительно совместного производства в Казахстане современных пассажирских и транспортных самолетов серии Ан. Эти же чиновники в течение первого полугодия следующего года должны проработать с казахской стороной вопросы участия украинских предприятий в реализации проекта строительства канала «Евразия» между Каспийским и Черным морем.

Также Н.ПРИСЯЖНЮК, Д.КОЛЕСНИКОВ и К.ГРИЩЕНКО должны до 1 декабря подготовить и передать на рассмотрение казахской стороны перечень проектов относительно создания в Республике Казахстан совместных предприятий по переработке сельхозпродукции, сборке сельхозтехники украинского производства, изготовлению запчастей к ней и созданию сервисных центров для ее обслуживания.

В тот же срок Н.ПРИСЯЖНЮКУ поручено предоставить Кабинету министров аргументированные предложения относительно потребности Украины в дополнительных объемах муки, в частности, в ее поставках из Казахстана.

Также Президент поручил в течение первого полугодия 2011 года проработать с казахской стороной возможность участия украинских предприятий в строительстве в Казахстане металлургических комбинатов «под ключ», крупнотоварных мясных и молочных животноводческих комплексов, а также в реконструкции казахстанских портов на Каспийском побережье.

Кроме того, профильным министрам поручено в тот же период проработать с казахской стороной вопросы подготовки и переподготовки кадров высшей квалификации в высших учебных заведениях Украины в космической, военно-технической и инженерно-технической сферах.

Отдельные поручения Президента Украины касаются организации Дней культуры Украины в Казахстане и Дней культуры Казахстана в Украине в 2011 году.

Среди прочего, К.ГРИЩЕНКО поручено продолжить работу по продвижению кандидатуры Украины на председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2013 году.