Северный ГОК в сентябре снизил производство концентрата на 5%

ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат», входящее в Группу "Метинвест", в сентябре 2010 года снизило по сравнению с августом на 5,04% объем производства железорудного концентрата - до 1 млн. 134,94 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Группы "Метинвест".

Согласно сообщению, объем производства железорудных окатышей за этот же период уменьшился на 2,6% по сравнению с августом текущего года и составил 811,19 тыс. тонн.

В январе-сентябре 2010 г. объем производства железорудного концентрата на Северном ГОКе по сравнению с январем-сентябрем прошлого года увеличился на 8,9%, или на 886 тыс. тонн, - до 10 млн. 845,54 тыс. тонн. Производство окатышей за этот же период увеличилось на 16,4%, или на 1 млн. 90,91 тыс. тонн, - до 7 млн. 727,41 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат» — одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы с законченным циклом подготовки сырья для металлургической промышленности: железорудного концентрата и окатышей. Годовая производственная мощность комбината на сегодня составляет более 13,3 млн. тонн железорудного концентрата и свыше 11 млн. тонн окатышей. СевГОК входит в горнорудный дивизион Группы "Метинвест".

"Метинвест" — международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий "Метинвеста" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

В 2009 году ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат» произвел 13,761 млн. тонн концентрата, объем производства окатышей за этот же период составил 9,441 млн. тонн.