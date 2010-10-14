Центральный ГОК в сентябре снизил производство концентрата на 6%

ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат», входящее в Группу Метинвест, в сентябре 2010 года снизило на 5,6%, или на 28,5 тыс. тонн объем производства железорудного концентрата - до 483 тыс. тонн по сравнению с предыдущим месяцем (с августом) текущего 2010 года.

Об этом сообщили в пресс-центре Группы Метинвест. Согласно сообщению, объем производства окатышей за этот же период уменьшился на 4,58%, или на 9,4 тыс. тонн по сравнению с предыдущим месяцем (с августом) 2010 года и составил 196 тыс. тонн.

В пресс-центре также отметили, что в январе-сентябре 2010 г. объем производства железорудного концентрата на Центральном ГОКе увеличился на 31,8%, или на 1 млн. 101,3 тыс. тонн - до 4 млн. 559,2 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2009 года. Производство окатышей за этот же период увеличилось на 4,4%, или на 71,4 тыс. тонны и составило 1 млн. 700,2 тыс. тонн.

В сообщении напомнили, в 2009 году ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» произвел 5,006 млн. тонн концентрата, объем производства окатышей за этот же период составил 2,225 млн. тонн.

Справка УНИАН. ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» — единственное предприятие в Украине, которое одновременно использует открытый и подземный способы добычи руды, а также вовлекает в переработку отходы обогащения. Предприятие специализируется на добыче, переработке и производстве сырья для металлургической промышленности — окатышей и железорудного концентрата. Годовая производственная мощность комбината на сегодня составляет более 5,9 млн. тонн железорудного концентрата и свыше 2,2 млн. тонн окатышей. ЦГОК входит в Горнорудный дивизион Группы Метинвест.

Метинвест — международная вертикально-интегрированнаягорно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Метинвеста позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы Метинвест являются Группа СКМ (75%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (25%), которые принимают участие в управлении Группой Метинвест на партнерских началах.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» — управляющая компания Группы Метинвест.