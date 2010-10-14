Медведев: модернизация экономик является общей задачей стран СНГ

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает, что модернизация экономик является общей задачей стран СНГ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал сегодня в Москве, выступая на V Форуме творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ.

«Я считаю, что модернизация экономики – это, по сути, общий приоритет для всех государств, входящих в Содружество. Нам нужно искать новые возможности, чтобы соединить снова наши хозяйства, восстановить производственные цепочки в тех случаях, когда они были разорваны, и необходимо находить новые направления сотрудничества», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

В то же время он отметил, что «советского багажа» мало, нужно создавать новые производственные и экономические совместные проекты. Он акцентировал внимание на включении в этот процесс молодых людей.

Как сказал Д.МЕДВЕДЕВ, все государства Содружества имеют развивающиеся экономики, и для того, что исправить ситуацию, необходимо правильное направление для развития.

«Очевидно, что мы должны переделать наши экономики – если в прошлые десятилетия мы создавали основы рыночной экономики, то это было сделано, а в этом десятилетии необходимо создавать новую экономику», - сказал он.

По мнению Президента РФ, у стран СНГ мало опыта в вопросе коммерциализации научных достижений, и его нужно перенимать у более развитых стран.

«Наши рынки, наши страны очень тесно взаимозависимы. Мы всегда будем соседями и всегда будем естественными партнерами. Об этом всегда надо помнить, выстраивая экономическую поддержку», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что в следующем году будет праздноваться 20-я годовщина СНГ и, по его мнению, будущее Содружества зависит от молодежи.